Kerevizli pırasa çorbası

MALZEMELER

3 adet pırasanın beyaz kısımları

4 adet sap kereviz

5 su bardağı tavuk suyu

2 diş kıyılmış sarmısak

Yarım limonun suyu

2 adet patates, yarım su bardağı süt

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri ya da gravyer peyniri, tuz

YAPILIŞI

Pırasaları ince halka şeklinde doğrayın. Tavuk suyunun 1 su bardağını tencereye alıp üzerine halka doğranmış pırasa, ince kıyılmış kereviz sapı, sarmısak ve limon suyu ilave edin. 5 dakika pişirin ve küp doğranmış patates katıp, sık sık karıştırarak 7 dakika daha pişirin. Kalan tavuk suyu ile tuzu ekleyip ocağı kısın. Tencerenin kapağı yarım kapalı olarak 30 dakika pişirin. Ocaktan alıp, içinden 4 çorba kaşığı malzemeyi kenara ayırın ve kalanını blenderden geçirin. Tencereyi yeniden ocağa oturtup, sütü ve peyniri ekleyin. Bir-iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Servis kaselerine aktarıp, üzerine kenara ayırdığınız taneli çorba malzemesini ekleyip servis yapın.