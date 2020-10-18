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pırasa çorbası

Çorbalarınıza yeni bir tarif daha eklemek ister misiniz? O zaman bu tarifi kesinlikle denemelisiniz! Hem sağlıklı hem de içinizi ısıtacak bu çorba sofralarınızın leziz başlangıcı olacak! pırasa çorbası nasıl yapılır? Kerevizli pırasa çorbası tarifi....

Giriş Tarihi: 18.10.2020 17:27 ABONE OL
Kerevizli pırasa çorbası

MALZEMELER

  • 3 adet pırasanın beyaz kısımları
  • 4 adet sap kereviz
  • 5 su bardağı tavuk suyu
  • 2 diş kıyılmış sarmısak
  • Yarım limonun suyu
  • 2 adet patates, yarım su bardağı süt
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri ya da gravyer peyniri, tuz

YAPILIŞI

Pırasaları ince halka şeklinde doğrayın. Tavuk suyunun 1 su bardağını tencereye alıp üzerine halka doğranmış pırasa, ince kıyılmış kereviz sapı, sarmısak ve limon suyu ilave edin. 5 dakika pişirin ve küp doğranmış patates katıp, sık sık karıştırarak 7 dakika daha pişirin. Kalan tavuk suyu ile tuzu ekleyip ocağı kısın. Tencerenin kapağı yarım kapalı olarak 30 dakika pişirin. Ocaktan alıp, içinden 4 çorba kaşığı malzemeyi kenara ayırın ve kalanını blenderden geçirin. Tencereyi yeniden ocağa oturtup, sütü ve peyniri ekleyin. Bir-iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Servis kaselerine aktarıp, üzerine kenara ayırdığınız taneli çorba malzemesini ekleyip servis yapın.

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Kerevizli pırasa çorbası
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