Hurmalı fıstıklı kurabiye tarifi

MALZEMELER

10 adet ezilmiş hurma

130 gram toz antepfıstığı

130 gram toz badem

90 gram tozşeker

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

2 çorba kaşığı irmik

3 adet yumurtanın akı

Üzeri için:

3 paket (80'er gramlık) bitter çikolata

YAPILIŞI

Tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp özleşene dek yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekillendirin. Pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 170 derece fırında hafifçe pembeleşene kadar pişirin. Soğuması için kenara alın. Üzeri için çikolatayı benmari usulü eritin. Soğuyan kurabiyeleri iki çatal yardımıyla çikolataya batırıp, pişirme kağıdı üzerine çıkarın. Donduktan sonra servis yapın.