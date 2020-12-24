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Hurmalı fıstıklı kurabiye tarifi

Besleyici ve unsuz hurmalı fıstıklı bu kurabiye hem tatlı ihtiyacınızı karşılayacak hem de vücudunuzun formunu etkilemeyecek... Hurmalı fıstıklı kurabiye tarifi...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 16:20 Son Güncelleme: 24.12.2020 16:21 ABONE OL
Hurmalı fıstıklı kurabiye tarifi

MALZEMELER

  • 10 adet ezilmiş hurma
  • 130 gram toz antepfıstığı
  • 130 gram toz badem
  • 90 gram tozşeker
  • 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
  • 2 çorba kaşığı irmik
  • 3 adet yumurtanın akı

Üzeri için:

3 paket (80'er gramlık) bitter çikolata

YAPILIŞI

Tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp özleşene dek yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekillendirin. Pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 170 derece fırında hafifçe pembeleşene kadar pişirin. Soğuması için kenara alın. Üzeri için çikolatayı benmari usulü eritin. Soğuyan kurabiyeleri iki çatal yardımıyla çikolataya batırıp, pişirme kağıdı üzerine çıkarın. Donduktan sonra servis yapın.

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Hurmalı fıstıklı kurabiye tarifi
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