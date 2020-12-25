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Ağızda dağılan altın günlerinizin vazgeçilmez lezzeti olacak! İşte leziz cevizli un kurabiyesi tarifi...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 12:23 ABONE OL
Cevizli un kurabiyesi tarifi

MALZEMELER

  • 250 gram oda sıcaklığında tereyağı
  • 1 adet yumurtanın akı
  • 1 çay bardağı nişasta
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • Üç buçuk su bardağı un
  • 1'er paket kabartma tozu ve vanilya
  • 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz
  • Üzeri için: Pudra şekeri

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında tereyağı, yumurta akı, nişasta ve pudra şekerini derin bir kapta karıştırın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek ilave edin. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan iri ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde açıp ortasına iri dövülmüş ceviz yerleştirin. Oval şekil verin ve üzerine çatalla hafif bastırın. Diğer hamurlara da aynı işlemi uygulayın ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpin ve servis yapın.

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Cevizli un kurabiyesi tarifi
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