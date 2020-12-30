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Frambuaz soslu muhallebi tarifi

Muhallebi severler bu tarife bayılacak! Hafif tatlı arayışındaki ilk tercihlerimizden biri muhallebi olunca meyve soslu tariflerle lezzetlendirmemek olmaz. Frambuaz soslu muhallebi tarifi...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 14:55 Son Güncelleme: 30.12.2020 14:59 ABONE OL
Frambuaz soslu muhallebi tarifi

MALZEMELER

  • 3 su bardağı süt
  • 6 çorba kaşığı pirinç unu
  • 6 çorba kaşığı tozşeker
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı
  • 1 paket vanilya
  • Frambuaz sosu için:
  • 1 su bardağı frambuaz
  • 1 su bardağı tozşeker
  • 3/4 su bardağı su + 2 çorba

YAPILIŞI

Bir tencereye süt, pirinç unu ve tozşeker koyup, orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Koyulaşmaya başlayınca tereyağı ve vanilyayı ilave edip karıştırın. Sos için orta boy bir tencereye frambuaz, tozşeker ve 3/4 su bardağı suyu koyup orta ateşte karıştırarak göz göz oluncaya kadar pişirin. Ayrı bir kapta mısır nişastasını 2 çorba kaşığı suda açın ve frambuaza ilave ederek 2-3 dakika daha pişirin. Küçük bardaklara ilk olarak frambuaz sosu, sonra muhallebiyi ve son olarak tekrar frambuaz sosu koyarak buzdolabında bekletin. Soğuduktan sonra servis yapın

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Frambuaz soslu muhallebi tarifi
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