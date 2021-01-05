Yoğurtlu tavuk kebabı

MALZEMELER

400 gram tavuk göğüs eti

3 yemek kaşığı tereyağı

2 adet patates

3 adet sivri biber

Yarım çay kaşığı köri

Tuz, karabiber, pul biber, kimyon, kekik

KIZARTMAK İÇİN:

Ayçiçeği yağı

ÜZERİ İÇİN:

1 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

DOMATES SOS İÇİN:

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı su

YAPILIŞI

Tavuk etini kuşbaşından biraz daha büyük doğrayın. Tereyağı ile birlikte tavaya alın. Üzerine köri, tuz, karabiber, pul biber, kimyon ve kekik katın. Tavuk etinin rengi dönene kadar soteleyin. Kızdırılmış ayçiçeği yağında önce iri küp doğranmış patates, daha sonra birkaç parçaya bölünmüş sivri biberleri kızartın. Üzerine tavuğu ilave edip karıştırın. Yoğurt ve dövülmüş sarımsağı bir kapta çırpın. Domates sos için tereyağını eritin ve salçayı birkaç kez çevirin. Suyu katıp kaynatın. Tavuk kebabının üzerine önce yoğurt, daha sonra domates sosu gezdirin ve sıcak olarak servis yapın