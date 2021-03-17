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Giriş Tarihi: 17.3.2021 17:18 Son Güncelleme: 18.3.2021 10:03

Fırında pırasa mücveri tarifi

Şüphesiz ki pek çok yemek içerisinde en lezzetlilerinden biri pırasa mücverdir. Bu leziz yemeği yapmak ve evinde sevdikleriyle paylaşmak isteyenler bu tarife bakmalılar! Pırasa mücver tarifi nedir ve fırında nasıl yapılır? Peki, pırasa mücver tarifi nedir ve fırında nasıl yapılır? İşte o tarif...