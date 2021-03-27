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Giriş Tarihi: 27.3.2021 17:15 Son Güncelleme: 27.3.2021 17:15

tarifi

Kuzu tandır tarifi

Türk mutfağının en lezzetli et yemeklerinden olan sofralarınızı süsleyecek! Peki kuzu tadır nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte nefis kuzu tandır tarifi...

MALZEMELER

1 adet kuzu kol (kemikli olarak iri parçalar halinde doğranmış

2 çorba kaşığı un

3 çorba kaşığı tereyağı

2 şişe maden suyu

2 adet kabak, 2 adet sarı biber

2 adet kırmızı biber

4 çorba kaşığı zeytinyağı

2 dal biberiye, tuz, karabiber

Servis için: Pilav

YAPILIŞI

ETİN üzerine un serpin ve her tarafına bulayın. Yayvan bir tencereye aldığınız tereyağında etleri çevirerek kızartın. Üzerine maden suyunu ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Kapağını kapatıp 15 dakika orta ateşte pişirin. Daha sonra çok kısık ateşte bir buçuk saat (suyunu tamamen çekene dek) pişirin. Kabakları sebze soyacağı ile uzunlamasına ince dilimler halinde doğrayın. Biberleri iri parçalara ayırın. Zeytinyağını bir tavaya alıp üzerine biberleri ekleyin. Birkaç dakika kavurup kabak, tuz ve karabiber katıp soteleyin. Etleri kemiğinden ayırın. Sote ettiğiniz sebzeler ve pilavla birlikte, biberiyle süsleyerek servis yapın.

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Kuzu tandır tarifi
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