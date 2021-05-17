Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yemek Tarifleri Haberleri Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 17.5.2021 15:00 Son Güncelleme: 9.8.2021 15:10

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Yapması kolay, misafir ağırlamak için pratik ve ev hanımların en sevdiği kakaolu kek tarifini bu yazımızda sizlerle paylaşacağız. Özellikle ilk defa kakaolu kek yapacak olanlar için “Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?” Sorusun yanıtını vermiş olacağız. Bu tarifin malzemeleri oldukça azdır. Yani hızlı bir kek yapmak istiyorsanız kakaolu kek imdada yetişiyor. İşte kakaolu kek tarifi…

Evde kolay bir şekilde kakaolu kek mi yapmak istiyorsunuz? Vereceğimiz tarif tam sizlere göre. Yumuşacık ağızda dağılan kek, fırından sıcacık çıkarak misafirleri ağırlayacak. Çayın yanına yakışan ve çocuklarında oldukça çok sevdiği kakaolu kek Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında. İşte evde kakaolu kek tarifi…

KAKAOLU KEK TARİFİ

Evde kakaolu kek yapımı için kolları sıvadıysanız ilk adım olan malzemelerle ile başlayabilirsiniz. Tabii kakaolu cevizli kek ya da kakaolu ıslak kek tarifi gibi farklı alternatifler vardır. Siz hangisini yapacaksanız ona göre malzemeleri hazırlamanız gerekir. Biz size sade olan kakaolu kek tarifini vereceğiz. Şimdi malzemelere geçelim.

Kakaolu kek malzemeleri:

  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 küçük paket kakao
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 2 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 2,5 su bardağı un
  • 3 adet yumurta
  • 1,5 su bardağı toz şeker

KAKAOLU KEK NASIL YAPILIR?

  • Kakaolu kek yapılışında ilk olarak toz şeker ve yumurtayı bir kaba koyalım. Köpük köpük olana kadar çırpalım. Daha sonra sıvı yağı üstüne ekleyelim. Yoğurdumuzu da ekleyip çırpma işlemine devam edelim.
  • Şimdi kabartma tozu, kakao ve vanilyayı hazırlayalım. Elenmiş unun üzerine bu malzemeleri ekleyip kıvama gelene kadar çırpın.
  • Fırınımızı 180 dereceye getirerek biraz ısıtın. Sonra kekimizi fırına sürerek yaklaşık 30-35 dakika pişireceğiz. Fırından çıkarınca hemen kalıptan almayın. Önce soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra kalıptan ters çevirip çıkartacağız. Kekin pişip pişmediğini kürdan yardımı ile öğrenebilirsiniz. Kürdanı keke batırıp kıvamını test edebilirsiniz. Kürdan kekten çıkınca temiz bir görünüyorsa kekiniz iyi pişmiş demektir.
  • Cevizli kek isteyenler kekin üzerine bu aşama da ceviz dökebilirler. Çikolata sosu da dökebiliriz.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA