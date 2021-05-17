Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Evde kolay bir şekilde kakaolu kek mi yapmak istiyorsunuz? Vereceğimiz tarif tam sizlere göre. Yumuşacık ağızda dağılan kek, fırından sıcacık çıkarak misafirleri ağırlayacak. Çayın yanına yakışan ve çocuklarında oldukça çok sevdiği kakaolu kek Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında. İşte evde kakaolu kek tarifi…

KAKAOLU KEK TARİFİ

Evde kakaolu kek yapımı için kolları sıvadıysanız ilk adım olan malzemelerle ile başlayabilirsiniz. Tabii kakaolu cevizli kek ya da kakaolu ıslak kek tarifi gibi farklı alternatifler vardır. Siz hangisini yapacaksanız ona göre malzemeleri hazırlamanız gerekir. Biz size sade olan kakaolu kek tarifini vereceğiz. Şimdi malzemelere geçelim.

Kakaolu kek malzemeleri:

1 su bardağı sıvı yağ

1 küçük paket kakao

1 su bardağı yoğurt

2 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2,5 su bardağı un

3 adet yumurta

1,5 su bardağı toz şeker

KAKAOLU KEK NASIL YAPILIR?