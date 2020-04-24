Kanepe tarifi: Osmanlı usulü kanepe nasıl yapılır?

Adın Fransızca "canape" sözcüğünden aldığı bilinen kanepe tatlısı ikramlık lezzetlerin başında gelmektedir. Muazzam görüntüsüyle iştah açan kanepe tarifi ziyafet sofralarınızı süsleyecek. Çayınızın ve kahvenizin yanına eşsiz bir lezzet katan kanepe tarifini mutlaka denemelisiniz. Harika lezzeti ve muazzam görüntüsüyle kanepe tarifi herkes tarafından çok sevilecek. Kanepe tarifi: Kanepe nasıl yapılır?

KANEPE TARİFİ MALZEMELERİ

• 1 adet yumurta

• 125 gram tereyağı

• 1 su bardağı un

• ½ su bardağı ılık su

• 1 yemek kaşığı şeker

• ½ tatlı kaşığı tuz

• Vişne marmelatı

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KANEPE TARİFİ YAPILIŞI

1. Bir tavada tereyağını eritin, üzerine unu ekleyip güzelce kavurun.

2. Kavrulan unun üzerine ılık suyu ekleyin ve tavanın altını kapatın.

3. Ilınan una yumurta, tuz ve şekeri ekleyip güzelce yoğurun.

4. Yağlı kağıt serili tepsiye yuvarlak şekil verip dizin.

5. Hamurun üzerine baş parmağınızla bastırıp ortasını hafif çökertin.

6. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin.

7. Piştikten sonra orta kısmına vişne marmelatı ekleyin.

8. Osmanlı usulü kanepe tarifi hazır. Afiyet olsun…

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KANEPE TARİFİ KAÇ KALORİDİR?

Ortalama 100 gramlık bir porsiyon kanepe tarifi yaklaşık 135 kalori içermektedir.

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