Mercimek köftesi tarifi ve yapılışı için gerekli malzemeler: Mercimek köftesi nasıl yapılır?

Özellikle misafir sofralarının vazgeçilmez yemeklerinden olan ve yediden yetmişe herkesin damak zevkine uygun bir lezzet olan mercimek köftesi tarifi oldukça kolay. Mercimek köftesi nasıl yapılır konusunda püf noktalara geçmeden önce aşağıda listelediğimiz malzemeleri tedarik etmeniz gerekiyor. Bu malzemeleri kendi ölçünüz doğrultusunda hazırladıktan sonra mercimek köftesi tarifi için kolları sıvayabilirsiniz. Eğer hazırsanız başlayalım...

Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

1,5 su bardağı ince köftelik bulgur

1 baş kuru soğan

1 demet maydanoz

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 demet taze soğan

2 yemek kaşığı salça (biber ve domates salçası karışık kullanabilirsiniz)

3 su bardağı su (gerekirse yoğurma aşamasında biraz daha eklenebilir)

Yeteri kadar tuz

Kimyon

Pul biber

Karabiber

Hazırlanışı

Mercimek köftesi yapmak için mercimekler yıkanır ve uygun bir tencereye alınarak üzerini 3 su bardağı su ilave edilir. İyice yumuşayıncaya kadar haşlanır. Suyunu çekince bulgur içine atılır ve yarım saat kadar tencerenin kapağı kapalı olarak bekletilir. Ayrı bir tavada ince kıyılmış soğan sıvı yağda hafif pembeleşene kadar kavrulur, içine salça ilave 1-2 dakika daha kavrularak ocaktan alınır. Yarım saat dinlenen mercimeklere kavurduğumuz salçalı soğan eklenir ve el yakmayacak bir sıcaklığa geldiğinde güzelce yoğurulur. İyice karışan köfte harcına tuz ve baharatlar ilave edilerek tekrar yağrulur. Son olarak ince kıyılmış maydanoz, ince kıyılmış yeşil soğan ilave edilir. Malzemelerin güzelce karışması sağlanır Köfte harcı biraz soğuduktan sonra bütün malzemeler el ile yoğrularak yumurta büyüklüğünde parçalar koparılır. Köftelere şekil verilerek marul veya roka yaprakları üzerine dizilir.

Mercimek köftesi tarifi arayanlar defalarca denenen ve çok beğeni alan bu mercimek köftesi tarifini kaçırmasın :)

Mercimek köftesi misafir davetlerinde, gün sofralarında her zaman yerini koruyan, tabiri caizse modası hiç geçmeyen favori tariflerdendir. Büyük küçük herkes mercimek köftesini sever. Deneyeceklere afiyet olsun :)

Mercimek köftesi püf noktaları

Köfte harcını güzel bir şekilde yoğurarak malzemelerin birbiri ile özleşmesini sağlamalısınız.

Tencerenin içerisine bulguru ekledikten sonra ocağın altı kapalı bir şekilde dinlendirmelisiniz.

Eğer mercimek köftelerinizin hepsini tüketemediyseniz üzerini streçleyerek ertesi güne saklayabilirsiniz. Burada önemli olan üzerini kapalı tutmanız aksi halde açıkta kalan mercimek köfteleriniz kuruyacaktır.

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