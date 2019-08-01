Etli kuru fasulye tarifi: Etli kuru fasulye nasıl yapılır?

Efsane yemeklerimizden etli kurufasulye her damak zevkine hitap eden lezzetli yemeklerimizden biridir. Sevdiklerine bu enfes yemeği yapmak isteyenler arama motorlarında etli kuru fasulye tarifi nedir ve nasıl yapılır? şeklinde sorularla araştırma yapıyor. Peki, etli kuru fasulye tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte detaylar...

MALZEMELER

3 su bardağı kurufasulye

3 su bardağı su

1 adet soğan

1 adet domates

Yarım çay bardağı sıvıyağ veya

2 çorba kaşığı tereyağı

250 gram kuzu veya dana kuşbaşı eti

1 çorba kaşığı salça

1 su bardağı sıcak su

3-4 adet kırmızı veya çarliston biber

Bir buçuk tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Kurufasulyeyi yıkadıktan sonra iki buçuküç saat ıslatın. Ardından suyunu süzüp tencereye fasulyeleri aktarın. Üzerine 3 su bardağı soğuk su koyup, 10-15 dakika haşlayın. Kaynamaya başlayınca üzerindeki köpükleri, bir kepçe yardımıyla alın. Fasulyeler piştikten sonra tencereyi, kapağı kapalı olarak bir kenarda bekletin. Bu arada soğanı yemeklik doğrayın. Biberleri ve kabukları soyulmuş domatesi küp doğrayın. Güveç kapta sıvıyağ veya tereyağını ısıtın. Etleri içine atıp, birkaç kez karıştırın. Etin rengi döndüğünde, soğanları ekleyip hafifçe soteleyin. Biberi de şöyle çevirin. Salçayı ve 1 su bardağı sıcak suyu ilave edip, 5-6 dakika pişirin. Sıcak suyun içinde bekleyen fasulyeleri, haşlama suyu ile birlikte etlere katın. Ardından küp doğranmış domatesleri ilave edin. Kısık ateşte 40 dakika kadar pişirin. Ateşten almaya yakın tuzunu ilave edin.