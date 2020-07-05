Etli nohut yemeği tarifi: Nohut yemeği nasıl yapılır?

Nohut pilavla tamamlanan eşsiz bir lezzet. Ziyafet sofralarının vazgeçilmez lezzeti nohut tarifi herkes tarafından sevilmektedir. En çok tüketilen lezzetlerin başında gelen nohut tarifini mutlaka denemelisiniz. Lokum gibi etiyle etli nohut tarifi vazgeçilmezleriniz arasında yer alacak. Etli nohut tarifi: Etli nohut nasıl yapılır?

Etli Nohut Tarifi Yapımı

* 500 gram dana kuşbaşı et

* 2 tatlı kaşığı tuz

* 8 yemek kaşığı sıvı yağ

* 4 su bardağı ıslatılıp şişmiş nohut

* 2 adet soğan

* 2 yemek kaşığı salça

* 8 su bardağı su

Etli Nohut Tarifi Yapımı

1. Et, sıvı yağı düdüklü tencereye alın. Et suyunu salıp çekene kadar kavurun.

2. Üzerine tuz ve 1 su bardağı kadar su koyup karıştırın, kapağı kapalı olarak yaklaşık 10 dakika kadar pişirilir.

3. Yumuşayan etlere ince ince doğranmış soğanı ilave edin ve yumuşayana kadar kısık ateşte kavurun.

4. Salça ilave edin. Biber ve domates salçasını karışık kullanabilirsiniz.

5. Ardından 4 su bardağı su ekleyin ve kaynamaya başlayınca düdüklü tencereye kapatın. Tencereden ses çıkmaya başlayınca kısık ateşte 15 dakika daha pişirip.

6. Sonra tencerenin altını kapatın ve havasını alınıp kapağı dikkatlice açın.

7. Etli nohut tarifi hazır. Afiyet olsun...

Etli Nohut Tarifi Kaç Kalori?

Ortalama 100 gramlık bir porsiyon etli nohut tarifi yaklaşık 364,5 kalori içermektedir.

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