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Ankara'nın eşsiz tarifi:Keşkek çorbası! Peki 'Ankara mutfağı'nın en sevilen lezzeti ? Keşkek çorbası yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte ...

Giriş Tarihi: 3.1.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 09:13
Keşkek çorbası tarifi

KEŞKEK ÇORBASI İÇİN MALZEMELER:
- 1 su bardağı aşurelik buğday (dövme)

- Yarım su bardağı kuru fasulye

-Yarım su bardağı nohut

-1 adet kemikli kuzu incik

-1 diş sarımsak, yeteri kadar su

-4 çorba kaşığı tereyağı

-Tuz, karabiber, pul biber

ÜZERİ İÇİN:
- 1 çorba kaşığı tereyağı

- Pul biber, nane

KEŞKEK ÇORBASI YAPILIŞI:
Buğday, kuru fasulye ve nohudu bir gece öncesinden ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi gün süzüp sudan geçirin ve tencereye alın. Kuzu incik ve sarımsak ilave edip, üzerine 4 parmak geçecek kadar su ekleyin. Et ve bakliyatlar yumuşayana kadar (gerekirse sıcak su ekleyerek) pişirin. Tereyağı, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin. Eti kemiğinden ayırıp iri parçalar halinde didikleyin. Bir- iki taşım daha kaynattıktan sonra ocağın altını kapatın. Tereyağını eritip pul biberi yakın. Üzerine gezdirip, nane serpin ve sıcak olarak servis yapın.

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Keşkek çorbası tarifi
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