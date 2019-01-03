Keşkek çorbası tarifi

KEŞKEK ÇORBASI İÇİN MALZEMELER:

- 1 su bardağı aşurelik buğday (dövme)

- Yarım su bardağı kuru fasulye

-Yarım su bardağı nohut

-1 adet kemikli kuzu incik

-1 diş sarımsak, yeteri kadar su

-4 çorba kaşığı tereyağı

-Tuz, karabiber, pul biber

ÜZERİ İÇİN:

- 1 çorba kaşığı tereyağı

- Pul biber, nane

KEŞKEK ÇORBASI YAPILIŞI:

Buğday, kuru fasulye ve nohudu bir gece öncesinden ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi gün süzüp sudan geçirin ve tencereye alın. Kuzu incik ve sarımsak ilave edip, üzerine 4 parmak geçecek kadar su ekleyin. Et ve bakliyatlar yumuşayana kadar (gerekirse sıcak su ekleyerek) pişirin. Tereyağı, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin. Eti kemiğinden ayırıp iri parçalar halinde didikleyin. Bir- iki taşım daha kaynattıktan sonra ocağın altını kapatın. Tereyağını eritip pul biberi yakın. Üzerine gezdirip, nane serpin ve sıcak olarak servis yapın.