Yayla çorbası nasıl yapılır? En nefis yayla çorbası tarifi burada!

Yayla çorbasını tüketmek için yaz ya da kış olması fark etmiyor. Her mevsimde rahatlıkla tüketebileceğiniz yayla çorbası tarifinin de püf noktası bulunuyor. İçerisindeki yoğurt sayesinde oldukça vitaminli olan şifa deposu yayla çorbası nasıl yapılır? İşte ayrıntılar..

YAYLA ÇORBASI TARİFİ

Yayla Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

2 su bardağı yoğurt

1,5 yemek kaşığı (tepeleme)un

2 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı limonun suyu

1 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı pul biber

6 su bardağı su

1 çay bardağı pirinç

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı kuru nane

Yayla Çorbası Tarifinin Püf Noktası

Terbiye karışımında kullanacağınız yoğurdun süzme olması ideal kıvama ulaşmanızı sağlayacaktır.

Yayla Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Çorbayı pişireceğiniz tencereye 2 su bardağı yoğurt, 1,5 yemek kaşığı un, 2 çay kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı limon suyu ekleyip pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın.

1 yumurta sarısını da karışımın üzerine ekledikten sonra tekrar karıştırın.

6 su bardağı soğuk suyu da ilave edip orta ateşte kaynamaya bırakın.

Çorba kaynamaya başlayınca yıkayıp süzdüğünüz 1 çay bardağı pirinci ekleyin ve tekrar kaynamaya bırakın.

Bu sırada ayrı bir tavada ikişer yemek kaşığı zeytinyağı ve tereyağını kızdırın.1 yemek kaşığı kuru naneyi de üzerine ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

Hazırladığınız yağı kaynamakta olan çorbanın üzerine dökün.

Güzelce karıştırıp ocağın altını kapatın.