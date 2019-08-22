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tarifi! En lezzetli ayranlı soğuk çorba nasıl yapılır?

Sıcak yaz akşamlarının vazgeçilmez hem doyurucu hem lezzetiyle biliniyor. Özellikle ev hanımlarının severek yaptığı çorba soğuk tüketilince tadından yenmiyor. Ayran aşı çorbası içeriğindeki diyet lifi, B grubu vitaminleri ile sağlık yemekler grubundadır. Peki ayran aşı çorbası tarifi nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 22.8.2019 11:21
Ayran aşı çorbası tarifi! En lezzetli ayranlı soğuk çorba nasıl yapılır?

Genellikle soğuk olarak tüketilen ayran aşı çorbası sofraların vazgeçilmez lezzeti olmayı sürdürüyor. Yaz döneminde sık tüketilen çorbanın sıcak ve soğuk olarak servis edilir. Peki ayran aşı çorbası tarifi nasıl yapılır?

AYRAN AŞI ÇORBASI TARİFİ!

AYRAN AŞI ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı buğday 1 su bardağı nohut 250 gram süzme yoğurt 250 gram yoğurt 1 su bardağı su 1 çay kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı dereotu

AYRAN AŞI ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

1 su bardağı buğdayı kaynayan suyun içerisine aktarın, üzerine su ilave ederek pişirmeye başlayın.

Pişen buğdayları ocaktan alın ve süzdürün.

Büyük bir karıştırma kasesinin içine 250 gram yoğurt ve süzme yoğurdu alıp çırpın.

1 su bardağı haşlanmış nohut ve buğdayı ekleyin. 1 tatlı kaşığı tuz da ilave ederek karıştırın.

Üzerine 1 su bardağı soğuk suyu azar azar ekleyerek kıvamını ayarlayın.

Ardından dereotunu da ekleyerek güzelce karıştırın.

Çorbanızı 1 saat buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin. Afiyet olsun!

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