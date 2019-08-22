Tel şehriyeli çorba nasıl yapılır? İşte en güzel tel şehriye çorbası tarifi!

Özellikle sağlık deposu olan tel şehriyeli çorba kış aylarında grip, nezle, soğuk algınlığı olduğumuzda oluşan boğaz ağrısına birebir. Her evde mutlaka pişen, anne çorbası olarak adlandırılan tel şehriyeli çorba domates ve maydanoz eşliğinde servis edildiğinde oldukça lezzetli oluyor. Buna göre; tel şehriyeli çorba nasıl yapılır? İşte ayrıntılar..

Tel Şehriye Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

3/4 su bardağı tel şehriye

2 litre sıcak su

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 adet domates

1/2 demet maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı zeytinyağı

Tel Şehriye Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Domateslerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Suyunuzu da bu sırada kaynatın. Tencerenizde tereyağını eritin ve zeytinyağını ilave edin. Salçayı ve küp küp doğradığınız domatesleri yağda kavurun. Sıcak suyu karıştıra karıştıra ekleyin. Tuzu ve karabiberi ilave edin. Sıcak su kaynayınca tel şehriyeyi ilave edin ve şehriye yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Şehriyeler yumuşayınca ince ince kıyılmış maydanozları ilave edin ve servis edin. İşte bu kadar, afiyet olsun!