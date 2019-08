Beyran çorbası tarifi: Beyran çorbası nasıl yapılır?

Türk Mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan beyran çorbası tarifi nasıl yapılacağı merak edilen bir yiyecek. Evinde beyran çorbası yapmak isteyenler beyran çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? gibi soruları yoğun olarak araştırıyor, İşte beyran çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

1 kg kemikli kuzu eti

Yeteri kadar su

1 su bardağı kırmızı çizgili pirinç

1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber

Tuz

YAPILIŞI

Eti bir tencereye alıp, üzerine biraz tuz ve 5 su bardağı su ilave edin. Et ve kemik birbirinden ayrılana dek haşlayın. Eti tencereden alıp kemiklerini ayırın ve didikleyin. Pirinci yıkayıp ayrı bir tencereye alın. Üzerine 4 su bardağı su ekleyip yumuşayana kadar pişirin. Et suyu, didiklenmiş et ve toz kırmızıbiber ekleyin. Tuzunu ayarlayın. 10-15 dakika daha pişirip servis yapın.