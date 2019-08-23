Yayla çorbası tarifi: Yayla çorbası nasıl yapılır?

Türk Mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan Yayla çorbası tarifi nasıl yapılacağı merak edilen bir yiyecek. Evinde Yayla çorbası yapmak isteyenler Yayla çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? gibi soruları yoğun olarak araştırıyor, İşte Yayla çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

5 çorba kaşığı pirinç,

5 su bardağı su

1.5 su bardağı yoğurt,

2 çorba kaşığı un,

1 adet yumurta sarısı

2 çorba kaşığı tereyağı,

1 çorba kaşığı toz nane, tuz

YAPILIŞI

Pirinci iyice yıkayıp, nişastasını akıtın ve tencereye alın. Üzerine su ilave edip pirinç hafif yumuşayana dek haşlayın. Ayrı bir yerde yoğurt, un ve yumurta sarısını iyice çırpıp yavaş yavaş ve sürekli karıştırarak pirincin bulunduğu tencereye ilave edin. Kaynayana dek ara sıra karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp tuzunu ayarlayın ve karıştırın. Üzeri için tereyağını eritip nane ilave ederek bir iki kez karıştırın. Ocaktan alıp, çorbanın üzerine gezdirin ve sıcak olarak servis yapın.