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tarifi: Erişteli Yoğurt Çorbası nasıl yapılır?

Türk mutfağının en lezzetli çorbalarında biridir. Bu çorbayı evinde yapmak isteyenler arama motorlarında erişteli yoğurt çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorularını yoğun olarak araştırıyor. Peki, erişteli yoğurt çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 1.9.2019 02:18 Güncelleme Tarihi: 1.9.2019 02:18
Erişteli yoğurt çorbası tarifi: Erişteli Yoğurt Çorbası nasıl yapılır?

Türk Mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan erişteli yoğurt çorbası tarifi nasıl yapılacağı merak edilen bir yiyecek. Evinde bu çorbayı yapmak isteyenler erişteli yoğurt çorbası ve tarifi nedir? gibi soruları yoğun olarak araştırıyor, İşte erişteli yoğurt çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

  • 1 çay bardağı erişte
  • 5 su bardağı su
  • Bir buçuk su bardağı yoğurt
  • 2 diş dövülmüş sarmısak,
  • 1 adet yumurta,
  • 1 çorba kaşığı un
  • tuz


Üzeri için:

  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • 1 çorba kaşığı nane


YAPILIŞI

Tencereye 2 su bardağı su koyup, kaynatın. Erişteyi ilave edin ve yarı yarıya yumuşayana kadar pişirin. Ayrı bir tencerede yoğurt, sarmısak, yumurta ve unu çırpın. Üzerine 3 su bardağı suyu ilave edin ve kısık ateşte arada bir karıştırarak 7-8 dakika pişirin. Daha sonra eriştenin içine yavaşça katarken bir yandan da karıştırın. Bir taşım daha kaynattıktan sonra tuzunu ayarlayın. Üzeri için tavada erittiğiniz tereyağına nane ilave edin ve daha sonra çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.

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