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Kızılcık tarhanasının faydaları nelerdir? İşte çorbası tarifi...

Kızılcık tarhanası doğal antibiyotik olarak bilinmektedir. Özellikle sık aylarında soğuk algınlığının en büyük tedavi yöntemi olan kızılcık tarhanası vücudun mikroplardan arınmasına yardımcı olmaktadır. İşte çorbası tarifi...

Giriş Tarihi: 3.9.2019 14:47 Güncelleme Tarihi: 3.9.2019 14:54
Kızılcık tarhanasının faydaları nelerdir? İşte kızılcık tarhana çorbası tarifi...

Kızılcık tarhanası özellikle sık sık soğuk algınlığı geçirenlere en doğal ilaçtır. Halsizliği, boğaz ağrısını alan kızılcık tarhanası hem yapması kolay hem de çok sağlıklı bir çorbadır. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiren bu çorba doğal şifa olarak bilinmektedir.

Kızılcık tarhana çorbası tarifi

Malzemeler

- 1 çay bardağı kuru kızılcık tarhanası
- 5 su bardağı su
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 orta boy soğanın sarısı
- 3 diş sarımsak
- Tuz

Çorbanın sosu için;

- Tereyağı
- Kuru nane

Yapılışı
Kuru kızılcık tarhanayı pişireceğiniz orta boy tencereye alın. Üstüne 1 su bardağı sıcak su ekleyerek yarım saat kadar karıştırarak tarhananın yumuşamasını sağlayın. Karıştırma işlemi yapılmadığı takdirde topaklanmalar oluşacaktır. Karıştırmaya devam ederken tarhananın üzerine 4 su bardağı daha sıcak su ilave ederek kısık ateşte karıştırmaya devam edin.

1 orta boy soğanın yarısını ve sarımsakları ince ince kıyın. Küçük bir sos tenceresine alıp tereyağını ve tuz ekleyin. Diriliğini kaybeden soğan ve sarımsakları kıvam almaya başlayan tarhana çorbasına ilave ederek 5 dakika daha karıştırarak pişirin. Soğanları kızdırdığınız sos tenceresine bir miktar daha tereyağı koyun, üstüne bir tutam kuru nane ekleyin fokurdayıncaya kadar hızlıca karıştırarak kızdırın.
Pişen çorbayı servis tabağına alın, üzerine biraz naneli yağdan gezdirerek servis yapın. Çorbanın üzerine naneli tereyağı tamamen tercihe bağlıdır. Duruma göre çorbaya sirke-limon karışımı ekleyerek de yiyebilirsiniz. Afiyet olsun...

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