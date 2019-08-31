Yoğurt çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

- 6 su bardağı su

- 3 çorba kaşığı pirinç

- 2 çorba kaşığı un

- 1 yumurta sarısı

- 2 su bardağı yoğurt

- 2 çay kaşığı tuz ve kuru nane

Yoğurt çorbasının hazırlanışı



Tencere içerisine suyu koyun ve kaynatın Kaynayan suyun içerisine pirinci koyalım ve pirinçler yumuşamaya başlayana kadar pişirmeye devam edin. Bir kapta yumurta, un ve yoğurdu karıştırın. Pişen pirincin üzerine ekleyin ve karıştırın. 10 dakikaya yakın pişirdikten sonra altını kapatın ve tuzunu ekleyin. En son süslemek için kuru naneyi ekleyin. Afiyet olsun...