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Yoğurt çorbası nasıl yapılır?

Yapılışı hem pratik hem de lezzetli çorbaların başında gelen yoğurt çorbası aynı zamanda vitamin deposudur. Mutfakta her zaman kullanılan malzemelerle yapılan bu çorbanın uzun süre tok tuttuğu bilinmektedir. Diyet yapanların da rahatlıkla tüketebileceği yoğurt çorbası tarifi

Giriş Tarihi: 3.9.2019 14:27
Yoğurt çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

- 6 su bardağı su

- 3 çorba kaşığı pirinç

- 2 çorba kaşığı un

- 1 yumurta sarısı

- 2 su bardağı yoğurt

- 2 çay kaşığı tuz ve kuru nane

Yoğurt çorbasının hazırlanışı

Tencere içerisine suyu koyun ve kaynatın Kaynayan suyun içerisine pirinci koyalım ve pirinçler yumuşamaya başlayana kadar pişirmeye devam edin. Bir kapta yumurta, un ve yoğurdu karıştırın. Pişen pirincin üzerine ekleyin ve karıştırın. 10 dakikaya yakın pişirdikten sonra altını kapatın ve tuzunu ekleyin. En son süslemek için kuru naneyi ekleyin. Afiyet olsun...

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Yoğurt çorbası nasıl yapılır?
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