Soğuk bakla çorbası tarifi: Soğuk bakla çorbası nasıl yapılır?

Türk Mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan soğuk bakla çorbası tarifi nasıl yapılacağı merak edilen bir yiyecek. Evinde bu çorbayı yapmak isteyenler soğuk bakla çorbası ve tarifi nedir? gibi soruları yoğun olarak araştırıyor, İşte soğuk bakla çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

600 gram bakla

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 adet soğan

4 su bardağı su

Yarım limonun suyu

Tuz



Üzeri için:

1 orta boy kase yoğurt

2 çorba kaşığı un

1 su bardağı su

Yarım demet dereotu



YAPILIŞI

Zeytinyağını tencereye alın. Üzerine yemeklik doğranmış soğanı ilave edip soteleyin. Ayıklanmış ve ince doğranmış bakla ekleyip sotelemeye devam edin. Baklanın rengi dönünce su, limon suyu ve tuz ekleyip tencerenin kapağını kapatıp pişmeye bırakın. Ayrı bir yerde yoğurt, un ve suyu çırpma teli ile iyice çırpın. Çorbanın suyundan 1-2 kepçe alıp, yoğurtlu karışıma azar azar ve karıştırarak ilave edin. Bu karışımı daha sonra çorbaya ekleyin. Üzerine kıyılmış dereotunu ilave edip, 5 dakika pişirin. Ocaktan alıp, soğumaya bırakın. Dereotu ile süsleyip soğuk olarak servis yapın.