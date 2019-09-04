Kabak çorbası Tarifi: Kabak çorbası nasıl yapılır?

Kabak çorbası Türk mutfağının en lezzetli çorbalarında biridir. Bu çorbayı evinde yapmak isteyenler arama motorlarında kabak çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorularını yoğun olarak araştırıyor. Peki, kabak çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...

MALZEMELER

3 adet kabak

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet pırasa

1 diş kıyılmış sarımsak

1 çorba kaşığı un

1 adet patates

6 su bardağı su

1 su bardağı krema

Yeteri kadar tuz ve karabiber

Üzeri için

1 çorba kaşığı krema

Yarım demet dereotu

YAPILIŞI

Tereyağı ve zeytinyağını bir tencereye koyup ısıtın. Halka doğranmış pırasayı ilave edip kavurun. Sarımsak, ardından un ekleyip karıştırın. Kabakların ve patatesin kabuklarını temizlenip küp doğrayın, daha sonra tencereye ilave edip, 2 dakika soteleyin. Su, tuz ve karabiber ekleyip kaynamaya bırakın. Sebzeler yumuşayınca üzerine kremayı ilave edin. Karıştırıp ocaktan alın. Daha sonra blenderden geçirin. Üzeri için dereotunu blenderden geçirip kremayla karıştırın. Çorbayı servis tabaklarına pay edip, üzerlerini dereotlu krema ile süsleyin ve servis yapın.