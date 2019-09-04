Közlenmiş sarımsaklı bezelye çorbası tarifi: Soğuk domates çorbası nasıl yapılır?

Közlenmiş sarımsaklı bezelye çorbası Türk mutfağının en lezzetli çorbalarında biridir. Bu çorbayı evinde yapmak isteyenler arama motorlarında Közlenmiş sarımsaklı bezelye çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorularını yoğun olarak araştırıyor. Peki, Közlenmiş sarımsaklı bezelye çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...

MALZEMELER

1 baş sarmısak, 600 gram bezelye

4 çorba kaşığı zeytinyağı

4 dal taze kekik, 1 adet soğan

4 su bardağı sebze suyu

1 çorba kaşığı elma sirkesi

Yarım demet maydanoz

Tuz, karabiber



YAPILIŞI

Sarımsağı kabuğuyla fırınlamak için kök tarafından 1 cm kesin. Tabağa bir çorba kaşığı zeytinyağını koyun, sarımsağı batırın, daha sonra pişirme kağıdına sararak önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35 dakika pişirin. Kalan zeytinyağını tencereye alıp, kekik ekleyerek yağı aromalandırın. Kıyılmış soğan, sebze suyu, bezelye, sirke, tuz ve karabiberi ilave edip kaynayana dek harlı ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte 30 dakika pişirin. Hafifçe soğuduktan sonra sarımsakları sıkarak kabuklarından çıkarın ve çorbaya ekleyin. Tüm malzemeyi blenderden geçirin. Çorbayı tekrar ocağa oturtup bir taşım kaynatın. Kıyılmış maydanoz ekleyip karıştırın. Servis tabaklarına alıp dilediğiniz şekilde süsleyin ve sıcak olarak servis yapın.