Düğün çorbası tarifi: Düğün çorbası nasıl yapılır?

MALZEMELER

500 gram kuzu eti

3 litre su

1 adet soğan

2 adet defne yaprağı

1 çorba kaşığı tane karabiber



TERBİYESİ İÇİN:



1 adet yumurta sarısı

2 çorba kaşığı tepeleme un

3 çorba kaşığı limon suyu

2 çay kaşığı tuz

ÜZERI İÇİN:



50 gram tereyağı

1 çay kaşığı pul biber

YAPILIŞI

Eti bir tencereye alıp yüksek ateşte mühürleyin. Daha sonra üzerine bütün soğan, defne yaprağı, karabiber ve suyu ilave edip et yumuşayana dek pişirin. Eti ve sebzeleri sudan alıp süzün. Süzdüğünüz çorba suyunu yeniden ocağa oturtun. İçine küçük parçalar halinde didiklediğiniz eti ekleyin. Çorbanın terbiyesi için yumurta sarısı, un ve limon suyunu birlikte çırpın. Çorbanın suyundan bir kepçe alıp üzerine ekleyin ve karıştırın. Azar azar ve karıştırarak tencereye ekleyin. 10 dakika pişirdikten sonra ocaktan alın. Üzeri için tereyağını eritip pul biber ekleyin ve altını kapatın. Çorbayı kaselere alın üzerine sos gezdirip servis yapın.