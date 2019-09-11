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tarifi:Kuzu incikli hünkar çorbası nasıl yapılır?

Türk mutfağının en lezzetli çorbalarında biridir. Bu çorbayı evinde yapmak isteyenler arama motorlarında Kuzu incikli hünkar çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorularını yoğun olarak araştırıyor. Peki, Kuzu incikli hünkar çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 12.9.2019 02:05 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 02:05
Kuzu incikli hünkar çorbası tarifi:Kuzu incikli hünkar çorbası nasıl yapılır?

Türk Mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan Kuzu incikli hünkar çorbası tarifi nasıl yapılacağı merak edilen bir yiyecek. Evinde bu çorbayı yapmak isteyenler Kuzu incikli hünkar çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? gibi soruları yoğun olarak araştırıyor, İşte Kuzu incikli hünkar çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

  • 4 adet kuzu incik
  • 1 çorba kaşığı + 100 gram tereyağı
  • 10 su bardağı su
  • 1 adet soğan
  • 4 adet bostan patlıcanı
  • 4 çorba kaşığı un
  • 5 su bardağı süt
  • 1 tutam muskat
  • Tuz, karabiber

YAPILIŞI

BİR çorba kaşığı tereyağını geniş döküm bir tencereye alıp ısıtın. İnciklerin her tarafını bu yağda mühürleyin. Üzerine kaynar su ve kabukları soyulmuş bütün soğanı ilave edip, kapağı kapalı olarak 1.5 saat pişirin. Sürenin sonunda soğan ve incikleri içinden alın. Patlıcanları közleyip, kabuklarını temizleyin ve ezin. 100 gram tereyağını tencerede eritip, unu ilave edin ve çırpma teliyle sürekli karıştırarak kavurun (bu aşamada unun yanmamasına özen gösterin). Devamlı karıştırarak sütü azar azar ilave edin. Patlıcanı ekleyip akışkan ancak kıvamlı bir hal alana dek karıştırın. Ocaktan alıp, tuz, karabiber ve muskat ekleyip karıştırın. Bu karışımı döküm tencereye ilave edip çırparak karıştırın. İncikleri döküm tencereye yerleştirin hafifçe karıştırıp, sıcak olarak servis yapın.

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