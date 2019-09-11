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Yoğurtlu soğuk çorba tarifi: Yoğurtlu soğuk çorba nasıl yapılır?

Yoğurtlu soğuk çorba Türk mutfağının en lezzetli çorbalarında biridir. Bu çorbayı evinde yapmak isteyenler arama motorlarında Yoğurtlu soğuk çorba tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorularını yoğun olarak araştırıyor. Peki, Yoğurtlu soğuk çorba tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 12.9.2019 01:55
Yoğurtlu soğuk çorba tarifi: Yoğurtlu soğuk çorba nasıl yapılır?

Türk Mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan Yoğurtlu soğuk çorba tarifi nasıl yapılacağı merak edilen bir yiyecek. Evinde bu çorbayı yapmak isteyenler Yoğurtlu soğuk çorba nasıl yapılır ve tarifi nedir? gibi soruları yoğun olarak araştırıyor, İşte Yoğurtlu soğuk çorba nasıl yapılır ve tarifi nedir? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 5 su bardağı su
  • 2 çorba kaşığı esmer pirinç
  • Yarım çay bardağı haşlanmış nohut,
  • 1 adet domates, tuz

Üzerine:

6-7 dal dereotu

YAPILIŞI

Suyu bir tencerede kaynatın. İçine yıkanmış pirinci katın ve yumuşayana kadar pişirin. Haşlanmış nohudu ilave edin ve bir taşım daha kaynatın. Ocağın altını kısın ve yoğurdun içine kaynayan sudan bir kepçe alıp, karıştırın. Daha sonra bu karışımı da yavaşça çorbaya ilave ederken bir taraftan karıştırın. Kısık ateşte tekrar bir taşım daha kaynatın ve tencereyi ocaktan alın. İçine çekirdeği çıkarılmış ve küp doğranmış domatesi katın. Tuzunu ayarlayın ve üzerini kıyılmış dereotu ile süsleyip, soğuk servis yapın.

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