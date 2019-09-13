Balkabaklı kestane çorbası tarifi: Balkabaklı kestane çorbası nasıl yapılır...

Türk Mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan balkabaklı kestane çorbası tarifi nasıl yapılacağı merak edilen bir yiyecek. Evinde bu çorbayı yapmak isteyenler balkabaklı kestane çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? gibi soruları yoğun olarak araştırıyor, İşte balkabaklı kestane çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

1 kg balkabağı

10 adet közlenmiş kestane

10 su bardağı su

1 adet küçük boy soğan

2 adet orta boy havuç

2 adet tavuk göğüs eti

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Üzeri için :

1/2 çay bardağı ayıklanmış kabak çekirdeği

6-8 adet közlenmiş kestane

YAPILIŞI

Suyu tencereye alın. Kabukları temizlenmiş bütün soğan, gelişigüzel doğranmış balkabağı, kabukları temizlenip doğranmış kestane ve havucu tencereye ilave edin. Tavuk etini bütün olarak tencereye alın. Kalan malzemeyi de ilave edip 1 saat pişirin. Sürenin sonunda eti tencereden alıp didikleyin ve kenara alın. Tencerede kalan malzemeyi blenderden geçirin.Kabak çekirdeklerini yapışmaz yüzeyli tavada kavurun. Çorbanın üzerine didiklenmiş tavuk eti ve kabak çekirdeği serpiştirip servis yapın.