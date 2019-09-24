Ispanak Kökü Çorbası tarifi: Ispanak Kökü Çorbası nasıl yapılır?

Türk Mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan Ispanak Kökü Çorbası tarifi nasıl yapılacağı merak edilen bir yiyecek. Evinde bu çorbayı yapmak isteyenler Ispanak Kökü Çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? gibi soruları yoğun olarak araştırıyor, İşte Ispanak Kökü Çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

1/2 kg ıspanağın kök kısımları

1 adet küçük boy soğan

2 çorba kaşığı zeytinyağı

5 su bardağı sıcak su

Terbiyesi için:

1 çorba kaşığı un,

1 adet yumurta sarısı

2 çorba kaşığı yoğurt,

1 diş sarmısak

Üzeri için:

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı pulbiber

3-4 adet kıyılmış ıspanak sapı

YAPILIŞI

Ispanak köklerinin çamurları iyice temizlenene dek akan suyun altında yıkayıp, süzgece alın. Daha sonra doğrayın ve kapaklı bir kaba koyun. Soğanı küçük küp şeklinde doğrayıp, pembeleşene dek zeytinyağında soteleyin. Ispanak köklerini ilave edip, bir-iki çevirin. Sıcak su ekleyip, tencerenin kapağı kapalı olarak 10-15 dakika pişmeye bırakın. Terbiye için un, yumurta sarısı, yoğurt ve dövülmüş sarmısağı bir kapta çırpın. Çorbanın suyundan 1 çorba kepçesi alıp unlu karışıma ilave edin ve iyice çırpın. Daha sonra sürekli karıştırarak yeniden ocaktaki çorbaya dökün. Ağır ateşte sürekli karıştırarak 5 dakika pişirin. Tuzunu ayarlayıp ocaktan alın. Ayrı bir yerde tereyağını eritin. Pulbiber ekleyip bir-iki çevirdikten sonra ocaktan alın. Çorbanın üzerine gezdirip, ıspanak sapı serpiştirerek servis yapın