Sebzeli Enginar Çorbası tarifi: Sebzeli Enginar Çorbası nasıl yapılır?

Türk Mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan Sebzeli Enginar Çorbası tarifi nasıl yapılacağı merak edilen bir yiyecek. Evinde bu çorbayı yapmak isteyenler Sebzeli Enginar Çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? gibi soruları yoğun olarak araştırıyor, İşte Sebzeli Enginar Çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

2 adet temizlenmiş enginar

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1'er adet soğan ve domates

1'er adet havuç ve patates

1 su bardağı bezelye

Yeteri kadar su, tuz

YAPILIŞI

Soğanı küp doğrayıp zeytinyağında soteleyin. Küp doğranmış enginar, havuç, patates, bezelye ve kabukları temizlenip küp doğranmış domates ilave edip birkaç dakika soteleyin. Üzerini dört parmak geçecek kadar sıcak su ekleyip sebzeler yumuşayana dek pişirin. Ocaktan almaya yakın tuzunu ayarlayın. Ocaktan alıp, çorbanın taneli kısmından 1 su bardağını kenara ayırıp kalanını blenderden geçirin. Sonra taneli kısmı çorbanın üzerine ekleyin.