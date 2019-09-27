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Tarifi: Soğuk Bakla Çorbası nasıl yapılır?

Türk mutfağının en lezzetli çorbalarında biridir. Bu çorbayı evinde yapmak isteyenler arama motorlarında Soğuk Bakla Çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorularını yoğun olarak araştırıyor. Peki, Soğuk Bakla Çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 28.9.2019 02:20 Güncelleme Tarihi: 28.9.2019 02:20
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi: Soğuk Bakla Çorbası nasıl yapılır?

Türk Mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan Soğuk Bakla Çorbası tarifi nasıl yapılacağı merak edilen bir yiyecek. Evinde bu çorbayı yapmak isteyenler Soğuk Bakla Çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? gibi soruları yoğun olarak araştırıyor, İşte Soğuk Bakla Çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

  • 600 gram bakla
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 adet soğan
  • 4 su bardağı su
  • Yarım limonun suyu
  • Tuz

Üzeri için: 1 orta boy kase yoğurt

  • 2 çorba kaşığı un
  • 1 su bardağı su
  • Yarım demet dereotu

YAPILIŞI

Zeytinyağını tencereye alın. Üzerine yemeklik doğranmış soğanı ilave edip soteleyin. Ayıklanmış ve ince doğranmış bakla ekleyip sotelemeye devam edin. Baklanın rengi dönünce su, limon suyu ve tuz ekleyip tencerenin kapağını kapatıp pişmeye bırakın. Ayrı bir yerde yoğurt, un ve suyu çırpma teli ile iyice çırpın. Çorbanın suyundan 1-2 kepçe alıp, yoğurtlu karışıma azar azar ve karıştırarak ilave edin. Bu karışımı daha sonra çorbaya ekleyin. Üzerine kıyılmış dereotunu ilave edip, 5 dakika pişirin. Ocaktan alıp, soğumaya bırakın. Dereotu ile süsleyip soğuk olarak servis yapın.

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