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Tarifi: Tarhana çorbası nasıl yapılır?

Türk mutfağının en lezzetli çorbalarında biridir. Bu çorbayı evinde yapmak isteyenler arama motorlarında Tarhana çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorularını yoğun olarak araştırıyor. Peki, Tarhana çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 8.10.2019 02:15
Tarhana çorbası Tarifi: Tarhana çorbası nasıl yapılır?

Türk Mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan Tarhana çorbası tarifi nasıl yapılacağı merak edilen bir yiyecek. Evinde bu çorbayı yapmak isteyenler Tarhana çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? gibi soruları yoğun olarak araştırıyor, İşte Tarhana çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

  • 2-3 çorba kaşığı un
  • 5 su bardağı su
  • 1 adet sivri biber
  • 1 tatlı kaşığı yenibahar
  • 1 tatlı kaşığı çörekotu
  • 1 tatlı kaşığı toz zencefil
  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
  • 4 çorba kaşığı yoğurt
  • Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Cam bir kavanozun içine un, 1 su bardağı su, ince kıyılmış sivri biber, tuz ve tüm baharatları koyup kapağını kapatın. Kavanozu sallayarak iyice karıştırın ve yarım saat bekletin. Kalan suyu tencereye koyun. Karışımı da ekleyip kaynayana kadar karıştırın. Yoğurdu biraz çırpın ve çorbanın iyice yavaşça karıştırarak ekleyin. 1-2 taşım kaynattıktan sonra sıcak servis yapın.

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Tarhana çorbası Tarifi: Tarhana çorbası nasıl yapılır?
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