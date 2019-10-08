Enginarlı Ispanaklı Çorba tarifi: Enginarlı Ispanaklı Çorba nasıl yapılır?

Türk Mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan Enginarlı Ispanaklı Çorba tarifi nasıl yapılacağı merak edilen bir yiyecek. Evinde bu çorbayı yapmak isteyenler Enginarlı Ispanaklı Çorba nasıl yapılır ve tarifi nedir? gibi soruları yoğun olarak araştırıyor, İşte Enginarlı Ispanaklı Çorba nasıl yapılır ve tarifi nedir? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

5 adet temizlenmiş enginar

1/2 soğan, 2 diş sarımsak

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet küçük boy patates

4 su bardağı sebze suyu

1/3 paket bebek ıspanak

1/2 limonun kabuğu

1/4 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

1/2 su bardağı rendelenmiş mozzarella

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağında soteleyin. Doğranmış sarımsak ekleyip 1 dakika daha soteleyin. Patatesin kabuklarını temizleyip küp doğrayın. Enginarları da küp doğrayıp, patatesle birlikte tencereye ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp, sebze suyunu katın ve tencerenin kapağı kapalı olarak, yumuşayana dek pişirin. Ispanak ekleyip 1-2 dakika daha pişirin. Ocağın üzerindeyken blenderden geçirip, püre haline getirin ve ocaktan alın. Limon kabuğu, parmesan peyniri ve mozzarella peynirini ilave edip eriyene kadar karıştırın. Baharatlarını yeniden kontrol edip, servis yapın.