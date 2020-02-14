Lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi: Ezogelin çorbası nasıl yapılır?

Havalar soğuduğu zamanlarda daha çok rağbet gören, içimizi ısıtacak mutfağımızın yöresel zenginliklerinden olan çorbalara yöneliyoruz. Ezogelin çorbası da akşam yemeklerinde özel bir yere sahip. Hasta olanların en çok tercih ettiği çorbaların başında gelen ezogelin çorbası akşam yemeklerimizde de soframızı süslüyor. Çorbanın üzerinde tüten dumanla birlikte yayılan nefis koku iştahınızı açacak. Lokanta usulü ezogelin çorbası nasıl yapılır? Ezogelin çorbası tarifi…

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ MALZEMELERİ

8 su bardağı su

1 su bardağı kırmızı mercimek

1.5 yemek kaşığı bulgur

1.5 yemek kaşığı pirinç

1 adet soğan

2 diş sarımsak

5 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet tavuk bulyon

Yarım limon suyu

Tuz

Ezogelin çorbası tarifi baharatları

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kimyon

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR ?

Bulgur ve pirinci süzgeçte yıkayın ve ufak bir tencerede 2 bardak su ile haşlayın. Çorba tenceresine yağı alın, minik minik doğranmış soğanı ve sarımsağı kısık ateşte kavurun. Soğanlar yumuşayınca salçaları ekleyin, biraz karıştırdıktan sonra çorbanın suyunu koyun. Su kaynamaya başlayınca sıcak suda erittiğiniz bulyonu tencereye dökün. Bulyonun tadına göre tuz miktarını ayarlayın. Su kaynamaya başladıktan sonra yıkanmış mercimek ve haşlanmış bulgur, pirinç eklenir. Kaynamaya başlayınca kısık ateşte karıştırın ve baharatları ekleyin. Yaklaşık 30 dakika kısık ateşte pişirin. Çorbanızı blendırdan geçirin. Çorbanız hazır afiyet olsun.

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Tavuk bulyon yerine yarı et bulyon, yarı tavuk bulyon kullanmak daha iyi olacaktır.

EZOGELİN ÇORBASI KAÇ KALORİ?

Ezogelin Çorbası Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 45 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 210 gramlık miktarında Ezogelin Çorbası 95 kalori bulunmaktadır.