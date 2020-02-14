Lokanta usulü mercimek çorbası tarifi: Mercimek çorbası nasıl yapılır?

Havalar soğuduğu zamanlarda daha çok rağbet gören, içimizi ısıtacak mutfağımızın yöresel zenginliklerinden olan çorbalara yöneliyoruz. Mercimek çorbası da akşam yemeklerinde özel bir yere sahip. Hasta olanların en çok tercih ettiği çorbaların başında gelen mercimek çorbası akşam yemeklerimizde de soframızı süslüyor. Çorbanın üzerinde tüten dumanla birlikte yayılan nefis koku iştahınızı açacak. Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası tarifi…

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ MALZEMELERİ

7 bardak su

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

1 adet patates

1 adet havuç

1 tatlı kaşığı tuz

5 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Mercimek çorbası tarifi üzeri için

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Patates ve havucu minik minik doğrayın. Geniş bir tencereye sıvıyağ, soğan, patates ve havuçları alın. Orta ateşte malzemeleri kavurun. Salçaları ekleyin, yıkayıp süzdüğünüz mercimekleri de ekleyin ve iyice karıştırın. Suyu ve tuzu ekleyip çorbayı orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynayan çorba için ayrı bir kapta hazırladığımız zeytinyağı ve kırmızıbiberden oluşan sosu çorbaya ekleyin. Çorbayı blenderden geçirin. İçerisinde parçacık kalmayana kadar çırpın. Lokanta usulü mercimek çorbanız hazır. Afiyet olsun…

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Farklı bir yöntem olarak çorbayı süzgeçten de getirebilirsiniz.

MERCİMEK ÇORBASI KAÇ KALORİ?

Mercimek Çorbası Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramlık 45 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 300 gramlık miktarında Mercimek Çorbası 137 kalori bulunmaktadır.