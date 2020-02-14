Lokanta usulü mercimek çorbası tarifi: Mercimek çorbası nasıl yapılır?

Havalar soğuduğu zamanlarda daha çok rağbet gören, içimizi ısıtacak mutfağımızın yöresel zenginliklerinden olan çorbalara yöneliyoruz. Mercimek çorbası da akşam yemeklerinde özel bir yere sahip. Hasta olanların en çok tercih ettiği çorbaların başında gelen mercimek çorbası akşam yemeklerimizde de soframızı süslüyor. Çorbanın üzerinde tüten dumanla birlikte yayılan nefis koku iştahınızı açacak. Lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır? Mercimek çorbası tarifi…
MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ MALZEMELERİ
Mercimek çorbası tarifi üzeri için
MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?
MERCİMEK ÇORBASI TARİFİNİN PÜF NOKTASI
Farklı bir yöntem olarak çorbayı süzgeçten de getirebilirsiniz.
MERCİMEK ÇORBASI KAÇ KALORİ?
Mercimek Çorbası Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramlık 45 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 300 gramlık miktarında Mercimek Çorbası 137 kalori bulunmaktadır.