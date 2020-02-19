Akşam yemeklerinin vazgeçilmezi çorba tarifleri...

Akşam yemeklerinin olmazsa olmazı çorbaların birçok çeşidi var. Farklı malzemelerle yapılan farklı lezzetteki çorbalar soframızı süslüyor. Türk mutfağında geniş bir yelpazeye yayılan çorbalar sofralarımızdan hiç eksik olmuyor. Sağlıklı lokanto usulü çorba yapmak artık çok kolay. Lokanta usulü ezogelin, mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte ezogelin ve mercimek çorbası tarifi...

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ MALZEMELERİ

8 su bardağı su

1 su bardağı kırmızı mercimek

1.5 yemek kaşığı bulgur

1.5 yemek kaşığı pirinç

1 adet soğan

2 diş sarımsak

5 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet tavuk bulyon

Yarım limon suyu

Tuz

Ezogelin çorbası tarifi baharatları

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kimyon

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR ?

Bulgur ve pirinci süzgeçte yıkayın ve ufak bir tencerede 2 bardak su ile haşlayın. Çorba tenceresine yağı alın, minik minik doğranmış soğanı ve sarımsağı kısık ateşte kavurun. Soğanlar yumuşayınca salçaları ekleyin, biraz karıştırdıktan sonra çorbanın suyunu koyun. Su kaynamaya başlayınca sıcak suda erittiğiniz bulyonu tencereye dökün. Bulyonun tadına göre tuz miktarını ayarlayın. Su kaynamaya başladıktan sonra yıkanmış mercimek ve haşlanmış bulgur, pirinç eklenir. Kaynamaya başlayınca kısık ateşte karıştırın ve baharatları ekleyin. Yaklaşık 30 dakika kısık ateşte pişirin. Çorbanızı blendırdan geçirin. Çorbanız hazır afiyet olsun.

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ MALZEMELERİ

7 bardak su

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

1 adet patates

1 adet havuç

1 tatlı kaşığı tuz

5 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Mercimek çorbası tarifi üzeri için

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Patates ve havucu minik minik doğrayın. Geniş bir tencereye sıvıyağ, soğan, patates ve havuçları alın. Orta ateşte malzemeleri kavurun. Salçaları ekleyin, yıkayıp süzdüğünüz mercimekleri de ekleyin ve iyice karıştırın. Suyu ve tuzu ekleyip çorbayı orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynayan çorba için ayrı bir kapta hazırladığımız zeytinyağı ve kırmızıbiberden oluşan sosu çorbaya ekleyin. Çorbayı blenderden geçirin. İçerisinde parçacık kalmayana kadar çırpın. Lokanta usulü mercimek çorbanız hazır. Afiyet olsun…