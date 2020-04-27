Yoğurt çorbası tarifi: Yoğurt çorbası nasıl yapılır? İşte kolay yayla çorbası tarifi

Kolay yoğurt çorbası tarifi arıyorsanız, şu anda doğru yerdesiniz! Yoğurt, kemik güçlendirici kalsiyum ve yüksek kaliteli proteini için süperstar statüsünü hak ediyor. Yoğurdun içindeki "iyi" bakteriler (probiyotikler) mide ve bağışıklık sistemini sağlıklı tutmaya yardımcı oluyor. Yoğurt'un sağlıpa faydaları nedeniyle, Türkiye'deki hastanelerin çoğu ameliyat sonrası hastalarına Yoğurt Çorbası veriyor. Bildiğiniz gibi yoğurt sütten gelir ve vitaminler açısından çok zengindir. İçinde hayvansal protein, kalsiyum, B-2 vitamini, B-12, potasyum ve magnezyum taşır. Türkiye'deki doktorlar, yoğurt çorbasının hızlı iyileşme için çok etkili olduğunu söylüyor. Bu nedenle de yoğurt çorbası tarifi vatandaşlar tarafında çok sık araştırılmaktadır. Yoğurt çorbası, eğer doğru malzemeleri ve doğru süreyi tutturursanız sofranızın vazgeçilmezi haline gelebilir.

Yoğurt çorbası yapılışı için birçok farklı yol deneyebilirsiniz ancak kolay yoğur çorbası tarifi için almanız ve yapmanız gerekenler çok basittir. Yoğurt Çorbası sert kışlar için de harika bir seçenektir. Yoğurt çorbası, Türkiye'de soğuk günlerin ve hastalığın kol gezdiği günlerin bir savaşçısı olarak görülüyor. Siz de, bu sağlıklı çorbayı evinizde pişirmek istiyorsanız, haberimizdeki adımları takip ederek lezzetli yoğurt çorbası yapabilirsiniz.

YOĞUR ÇORBASI TARİFİ: LEZZETLİ VE KOLAY YOĞURT ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Yoğurt Çorbası İçin Gerekli Malzemeler

6 su bardağı su

3 çorba kaşığı pirinç

2 çorba kaşığı un

1 yumurta sarısı

2 su bardağı yoğurt

2 çay kaşığı tuz ve kuru nane

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Yoğurt Çorbası Tarifi

Tencere içerisine suyu koyun ve kaynatın

Kaynayan suyun içerisine pirinci koyduktan sonra pirinçler yumuşamaya başlayana kadar pişirmeyi sürdürün.

Bir kapta yumurta, un ve yoğurdu karıştırın.

Pişen pirincin üzerine ekleyin ve karıştırın.

10 dakikaya yakın pişirdikten sonra altını kapatın ve tuzunu ekleyin.

En son süslemek için kuru naneyi ekleyin. Afiyet olsun...

YOĞURDUN FAYDALARI

Yoğurt yüzlerce yıldır insanlar tarafından tüketilmektedir. Çok besleyicidir ve düzenli olarak yoğurt veya yoğurt ile yapılmış yemek yemeniz sağlığınızın çeşitli yönlerini güçlendirebilir. Örneğin, yoğurdun kalp hastalığı ve osteoporoz riskini azalttığı ve kilo yönetimine yardımcı olduğu tespit edilmiştir.

Yoğurt, sütün bakteriyel fermantasyonu ile yapılan lezzetli ve sık kullanılan bir süt ürünüdür.

Bu işlem, süt proteinlerinin kıvrılmasına neden olan ve yoğurtlara eşsiz lezzetini ve dokusunu veren laktik asit üretir. Yoğurt her türlü sütten yapılabilir.

Renklendiriciler içermeyen sade yoğurt, keskin bir tada sahip beyaz, kalın ve akışkan olmayan bir sıvıdır. Ne yazık ki, çoğu ticari marka şeker ve yapay tatlar gibi ilave bileşenler ekleyerek yoğurdun esas faydalarına zarar verir. Bu üzücü durum hem dünya hem de Türkiye'de geçerlidir. Bu yoğurtlar sağlığınız için iyi değildir. Öte yandan sade, şekersiz yoğurdun sağlığa inanılmaz faydaları vardır.

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Önemli Besinler açısından zengin

Yoğurt, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu hemen hemen bütün besinleri içerir.

Sağlıklı dişler ve kemikler için gerekli bir mineral olan çok fazla kalsiyum içerdiği bilinir. Sadece bir fincan günlük kalsiyum ihtiyaçlarınızın %49'unu karşılar.

Her ikisi de kalp hastalığına ve bazı nöral tüp doğum kusurlarına karşı koruyabilen B vitaminleri, özellikle B12 vitamini ve riboflavin bakımından da yüksektir.

Bir fincan günlük fosfor ihtiyacının %38'ini, magnezyum için% 12'sini ve potasyum için% 18'ini sağlar. Bu mineraller kan basıncını, metabolizmayı ve kemik sağlığını düzenlemek gibi çeşitli biyolojik süreçler için gereklidir.

Yoğurtun doğal olarak içermediği bir besin D vitamini, ancak yaygın olarak onunla takviye edilir. D vitamini kemik ve bağışıklık sistemi sağlığını destekler ve kalp hastalığı ve depresyon gibi bazı hastalıkların riskini azaltabilir.

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