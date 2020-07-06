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Sağlıklı ve besleyici : Vitamin deposu sebze çorbası nasıl yapılır?

Sebze çorbası en sağlıklı çorba tarifidir. Bezelye, soğan, havuç, patates, kereviz gibi malzemelerle yapılan çeşitli baharatlarla renklendirilmektedir. Evinize mis gibi kokular yayan sebze çorbası tarifini çok seveceksiniz. Oldukça sağlıklı ve besleyici olan sebze çorbası tarifini mutlaka denemelisiniz. Sebze çorbası tarifi: Sebze çorbası nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 6.7.2020 09:17 Son Güncelleme: 6.7.2020 09:17 ABONE OL
Sağlıklı ve besleyici sebze çorbası tarifi: Vitamin deposu sebze çorbası nasıl yapılır?

Çorba akşam yemeklerinin vazgeçilmez lezzetlerindendir. En sağlıklı çorba tarifi ise sebze çorbasıdır. Sağlığa pek çok yararı olan sebze çorbası tarifini çok seveceksiniz. Oldukça besleyici olan sebze çorbası tarifini çok kısa sürede patates, havuç, kereviz gibi malzemelerle hazırlayabilirsiniz. Tam kıvamında lokanta usulü sebze çorbası tarifini mutlaka denemelisiniz.Sebze çorbası tarifi: Sebze çorbası nasıl yapılır?

SEBZE ÇORBASI TARİFİ MALZEMELERİ

* 1 kase bezelye

* 1 adet soğan

* 4 yemek kaşığı sıvı yağ

* 1 adet havuç

* 1 adet patates

* 1 küçük boy kereviz

* 1 tatlı kaşığı un

* Et suyu

* Sıcak su

* 1 çay kaşığı karabiber

* 1 çay kaşığı zerdeçal

* Tuz

SEBZE ÇORBASI TARİFİ YAPILIŞI

1. Tencereye incecik doğranmış soğanı ve zeytinyağını ekleyin, kavurmaya başlayın.

2. Havuç, patates ve kerevizi de soyup küp küp doğrayıp sırasıyla ilave edin.

3. Sarımsağı incecik doğrayıp tencereye ekleyin.

4. Unu ilave edip tüm malzemeleri kavurun.

5. Kaynamış su ve et suyunu karıştırarak tencereye ilave edin.

6. Bezelyeyi de ekleyip kapağını kapatın ve pişmeye bırakın.

7. Ocaktan almadan önce zerdeçal, tuz ve karariber ekleyip ocaktan alın.

8. Çorbayı blendırdan geçirin ve limon ile servis edin.

9. Sebze çorbası tarifi hazır. Afiyet olsun...

SEBZE ÇORBASI TARİFİ KAÇ KALORİ?

Ortalama 100 gramlık bir porsiyon sebze çorbası tarifi yaklaşık 29 kalori içermektedir.

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