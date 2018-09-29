Kalamar nasıl yapılır? Kalamar soslama ve pişirme

Genellikle restoranlarda tüketilen bir deniz besini olan kalamar, güzel yapıldığı taktirde damağınızda enfes bir tad bırakacaktır. Daha önce kalamar tüketmemiş olanlar, kalamarın görüntüsünü genellikle beğenmemekle beraber kalamara da temkinli yaklaşmaktadır. Ancak, görüntüsünün aksine kalamar oldukça lezzetli bir yiyecektir.

Balık marketlerden bulabileceğiniz olan kalamar, temizlenip sosa bulanmaya hazır halde satılmaktadır. Kalamarı bir gün Sizin yapmanız gereken şey, kalamarı satın alıp evde sosunu hazırladıktan sonra doğru bir şekilde pişirmek. Peki, kalamar sosu nasıl hazırlanır?

KALAMAR SOSU HAZIRLAMA

1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı toz şeker, 1 limon ve kalamarlarınızı bir kapta iyice sıkarak yarım saat kadar yoğurun. Ardından 1 bardak sütü de bu karışıma ilave edin. Daha sonra bu karışımı bir dakika daha karıştırın ve buzdolabına kaldırın. Buzdolabında bir süre bekleyen kalamar sosunuz, kıvama gelecektir. Unutmayın, kalamar sosunu ne kadar uzun süre buzdolabında durursa kıvamı o kadar iyi olacaktır. Marine sosu için en son eklediğiniz süt yerine 1 şişe maden suyu da kullanabilirsiniz.

Kıvama gelen kalamar sosu ile kalamarlarınızı marine edin.

KALAMAR NASIL PİŞİRİLİR?

Marine ettiğiniz kalamarları yıkamadan un ve tuz karışımına bulayın. Ardından derin bir kapın içerisinde bol kızgın yağda 2 ila 3 dakika kızartın. 3 dakikayı geçmeyin, zira kalamar kuruyacaktır. 3 dakika kızaran kalamarlarınızı, kağıt havluların serili olduğu bir tabağa alın ve yağdan kurtulmasını sağlayın. Bütün kalamarları kızarttıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.