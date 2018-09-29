Közlenmiş kırmızı biber turşusu nasıl yapılır?

Sevenlerinin adeta bağımlısı olduğu közlenmiş kırmızı biber turşusu, lezzetiyle olduğu kadar yapımındaki kolaylıkla da çokça tercih edilmektedir. Sabah kahvaltılarda ve akşam yemeklerinde aperatif olarak tüketilen kırmızı biber turşusunu salatalarınızda da kullanabilirsiniz. Tadı böyle lezzetli ve tüketim alanı bu kadar geniş olan közlenmiş kırmızı biber turşusu yapımı da oldukça merak edilmektedir.

Sizler için hazırladığımız haberimizde kırmızı biber turşusunu yapımına değinirken gerekli olan malzemeleri de sıraladık. İşte gereki olan malzemeler ve tarifi...

KIRMIZI BİBER TURŞUSU MALZEMELERİ NELERDİR?

2 - 2,5 kg kırmızı biber

1 su bardağı sirke

1 su bardağı sıvıyağ

1 yemek kaşığı tuz

Eğer seviyorsanız bir diş sarımsak (isteğe bağlı)

Yarım ya da bir demet maydonoz (isteğe bağlı)

KÖZLENMİŞ KIRMIZI BİBER TURŞUSU YAPIMI

Gerekli malzemelerinizi hazırlayıp masanın üzerine koyduysanız, kırmızı biber turşusu yapımına geçebiliriz.

Öncelikle tencereye sıvıyağ, sirke ve tuzu koyup bir güzel kaynatalım. Kaynama işlemi gerçekleştikten sonra biberlerimizi ilava edelim. 10 dakika sonra maydanozu ve sarımsağı da ekleyip, çok yumuşama olmadan bir miktar daha pişirmeye devam edelim. En son işlem olarak, kavanozlara doldurma işlemini yapalım.

Tercihen, 2-3 hafta sonra közlenmiş kırmızı biber turşusunu sofralarınızda tüketmeye başlayabilirsiniz. Afiyet olsun.