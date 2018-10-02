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nasıl yapılır? İşte fırında patetesli tavuk tarifi…

Herkes akşam yemeğinde şöyle lezzetli bir fırında patetesli tavuk yemek ister değil mi? İşte bu yazımızda sizler için en lezzetli ve güzel tarifini ve nasıl yapıldığını anlatacağız. İşte size akşam yemeğinde sevdiklerinizle, ailenizle veya yalnız başınıza yiyebileceğiniz muhteşem fırında patatesli tavuk tarifi…

Giriş Tarihi: 2.10.2018 11:04
Fırında patatesli tavuk nasıl yapılır? İşte fırında patetesli tavuk tarifi…

Fırında patatesli tavuk nasıl yapılır?

yapmak için önce içine koyacağınız malzemeleri ve malzemelerinin miktarının ne kadar olacağını bilmeniz gerekmektedir. Fırında patatesli tavuk malzemeleri;

4 kişilik bir fırında patatesli tavuk tarifi için;

- 2 adet orta boy patates

- Kişi sayısına göre baget

- 2 adet orta boy domates

- 2-3 adet sivri biber

- 3 diş sarımsak

- 1/2 adet kuru soğan

- Kimyon, tuz, karabiber, kırmızıbiber, pul biber

- 1/2 yemek kaşığı domates salçası

- 1 su bardağından iki parmak eksik su

- 1-2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

- 1 yemek kaşığı tereyağ

Not: Bu liste 4 kişilik bir aileye göre hazırlanmıştır. Daha fazla veya az kişiyseniz aynı oranda oranları azaltabilirsiniz.

NASIL YAPILIR?

  • Patateslerin kabuklarını soyup elma dilimi şeklinde kesin.
  • Derin bir kapta salça, baharat, zeytinyağı, ezilmiş sarımsak ve tuzu karıştırın.
  • Yarım halka şeklinde doğradığınız domatesleri ve soğanı tavukların arasına yerleştirin.
  • Tavukları ve patatesleri bu sosa ilave edip 2-3 dakika kadar bekletin.
  • 180-200 derece ısıda patatesler yumuşayana kadar pişirin.
  • Burdan sonra hemen sıcak servis edip yemeğin lezzetine varabilirsiniz…
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Fırında patatesli tavuk nasıl yapılır? İşte fırında patetesli tavuk tarifi…
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