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Biber turşusu nasıl yapılır? Lezzetli

Kış hazırlığı yapan ev hanımlarının vazgeçilmezleri arasında biber turşusu da vardır. Türk mutfağında sofralardan eksik olmayan biber turşusunun yapımı da oldukça basittir. Yaklaşık bir haftalık bekleme süresinin ardından turşunuz hazır hale gelecektir. için gerekli malzemeler ve adım adım sizlerle. İşte kıtır kıtır biber turşusu tarifi…

Giriş Tarihi: 28.12.2018 12:19 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 12:19
Biber turşusu nasıl yapılır? Lezzetli biber turşusu tarifi

Malzemeler

Yarım kilo biber

Yarım çay bardağı kaya tuzu

Yarım çay bardağı sirke

1 litre su

15-20 adet küçük tombul sarı biber

BİBER TURŞUSU YAPILIŞI

Öncelikle kavanozunuzun altına sarımsak ve tombul biberlerinizi atınız. Daha sonra biberlerinizi kesmeden bütün halinde turşu şişesine doldurunuz. Daha sonra iyice bastırınız. Üzerine biraz daha acı tombul biber ekleyebilirsiniz.

Şimdi biberimizin suyunu yapmaya başlayacağız. Boş bir kaba 1 litre suyunuzu aktarınız. Ardından yarım çay bardağı kaya tuzu, yarım çay bardağı sirke ve bir çay kaşığı kadar da limon tozunu atınız. Malzemeleri ekledikten sonra tuz iyice eriyene kadar karıştırınız. Tuzunuz eridikten sonra turşu turşu şişesinin içerisine boşaltınız. Turşu suyunun biberlerinin üzerine kadar çıkması gerekir.

Biber turşunuz hazır hale gelmiştir. Konserve kapağını turşunuzun üzerine bastırarak koyun. Kürdanla tutturabilirsiniz. Ardından da turşu şişesinin kapağını kapatın.

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Biber turşusu nasıl yapılır? Lezzetli biber turşusu tarifi
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