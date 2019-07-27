Evde ketçap nasıl yapılır? Ev yapımı ketçap tarifi ve gerekli malzemeler

Günümüzde ketçap sosu birçok yemekle birlikte kullanılmaktadır ve birçok yiyeceğin yanında vazgeçilmez bir sos olarak yer almaktadır. İnsanlar, normal hazır paket olarak satılan ketçapların yanı sıra kendi istedikleri lezzette ketçap yapmanın yollarını arayabilirler. Siz de kendi ketçabınızı evde yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte ev yapımı ketçap tarifi ve kullanmanız gerekn malzemeler...

EVDE KETÇAP YAPIMI (EV YAPIMI KETÇAP TARİFİ)

Taze domatesler ketçap için kötü olmasa da, domatesler mevsim dışındayken domates ezmeleri iyi bir seçenek oluşturur, ancak çekirdeksiz ketçap elde edeceğiniz şeydir.

Domates salçası ile ketçap yapmak, taze domates kullanmaktan farklı olarak alışveriş merkezinden satın aldığınızı hissetmenizi sağlar.

MALZEMELER

1,5 kutu salça

1/4 fincan beyaz sirke

4 yemek kaşığı kahverengi şeker

1 çorba kaşığı sarımsak tozu

1 yemek kaşığı soğan tozu

1 çay kaşığı tuz

Bir tutam zencefil tozu

2 su bardağı su

HAZIRLANIŞI

1. Tüm malzemeyi bir tencereye koyun, karıştırın ve yaklaşık bir saat kadar düşük ateşte pişirin ve karışımınız istediğiniz ketçap kıvamına gelene kadar kalınlaşın.

2. Pişirildikten sonra bir kavanoz veya şişeye dökün ve buzdolabında saklayın.

İşte bu kadar! Ev yapımı ketçapınız hazır.