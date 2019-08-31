Kuru patlıcan dolması nasıl yapılır?

Kurutulmuş patlıcan dolması için malzemeler;

- 20 adet kuru patlıcan

İç harcı için gerdekli malzemeler;

- Yarım kilo az yağlı kıyma

- 5 adet sarımsak

- 1 su bardağı pirinç

- ½ su bardağı ıslanmış bulgur

- 2 yemek kaşığı domates salçası

- 1 yemek kaşığı acı biber salçası

- 2 kaşık nar ekşisi

- 1 su bardağı haşlanmış nohut

- 1 çorba kaşığı acı pul biber

- 1 tutam kimyon

- 1 dolu tutam kuru nane

- Aldığı kadar su

Sosu için gerekli malzemeler;

- 1 litre kaynamış su

- 2 kaşık domates salçası

- 4-5 kaşık ayçiçek yağı

Kuru patlıcan dolmasının hazırlanışı

Patlıcanları kaynar suda 3-4 dakika kadar haşlayın. Çok yumuşamadan fakat fazla da diri kalmayacak şekilde haşlanması gerekmektedir. Ardından, kuru patlıcanları çıkartıp soğuk suya sokun. Bunun yapılmasının nedeni sıcaklıkla patlıcanların daha fazla pişmesini önlemektir. Daha sonra kuru patlıcan dolmasının bütün harç malzemesini bir kaba koyun ve iyice yoğurun. Patlıcanların içini bu harçla doldurun ancak tam ağzına kadar doldurmayın, üzeri 1, 1 buçuk parmak boş kalacak şekilde doldurmaya dikkat edin. Tencereye ağızları üst üste gelip birbirini kapatacak şekilde dışarıdan içeriye doğru dizin. Ayrı bir kapta sos kaynar suda domates salçasını eritin, dolmaların üzerini kapatacak şekilde tencereye ekleyin. Ayçiçek yağını da tencereye ekleyin, üzerine 1 tabağı ters kapatın ve 50- 60 dakika kadar kısık ateşte tencerenin ağzı kapalı şekilde pişirin.

Patlıcanın faydaları nelerdir?

Patlıcan vücuda birçok faydası olan bir besindir. Hem lezzetli hem de sağlık açısından birçok fayda sağlayan patlıcan, farklı yapılış şekilleriyle birçok farklı yemeği yapılabilmektedir. Soğuk ya da sıcak hir iki şekilde de lezzetli ve sağlıklı olan patlıcan, kurutulmuş haliyle de sofralarımızı süslemektedir.

Patlıcanın içerisinde, nasusnin isimli madde sayesinde antioksidan özellikleri göstererek serbest radikallerle savaşır. Yani bu da beyin hücrelerinin korunmasına ve hasar görmüş olan hücrelerin onarılmasına yardım ettiği anlamına gelme. Yaş faktörüne bağlı olarak gelişen zihinsel problemlerin önüne geçer ve hafızayı güçlendirir.

Haftada bir patlıcan tüketilmeli

Uzmanlar vücut sağlığı için haftada bir patlıcan tüketimini desteklemektedirler. Düzenli olarak tüketildiği takdirde kalp hastalıklarının riskini büyük oranda azalttığı gözlenmiştir.

Kolesterolü düzenler

Kandaki kötü kolesterol oranını dengeler. Bu sayede olası kalp krizi riskini azaltır.

Patlıcan, vücuttaki fazla demirin daha kolay bir şekilde emilmesini sağlar. İçeriğinde barındırdığı bakırla da kandaki oksijen ve demirin doğru bir şekilde kullanılmasına yardımcı olur. Yorgunluğu önler, enerjiyi yükseltir.

Enfeksiyonlara karşı vücudu korur

Patlıcan, vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve aynı zamanda vücuttaki olası tümör oluşumunu engeller. Kanserin hücreler arasında yayılmasının önüne geçer. Özellikle akciğer, meme, prostat, ağız ve deri kanserlerine karşı etkilidir.