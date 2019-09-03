Peynirli sebzeli yufka böreği tarifi: Peynirli sebzeli yufka böreği nasıl yapılır?

Çayın yanında ve dostlarla sohbet edilen anlarda lezzetiyle ön plana çıkan peynirli sebzeli yufka böreği tarifi ve yapılışı merak ediliyor. Bu böreği yapmak isteyenler peynirli sebzeli yufka böreği tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorusuyla en iyi tarifi arıyor. İşte peynirli sebzeli yufka böreği tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

2 adet yufka,

2 adet yumurta

2 su bardağı süt,

125 gram tereyağı

250 gram beyaz peynir

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

5 adet kırmızı biber

Yarım demet dereotu,

5 adet kabak

1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

Yumurta, süt ve eritilmiş tereyağını karıştırıp kenara alın. Ayrı bir yerde ufalanmış beyaz peynir, yarım su bardağı kaşar peyniri, kıyılmış kırmızı biber ve dereotunu harmanlayıp kenara alın. 2 4 adet kabağı halka şeklinde ve ince dilimledikten sonra karabiberle karıştırın. Bir adet yufkayı, yağlanmış küçük boy baton kek kalıbına, kenarlardan dışarı sarkacak şekilde yerleştirin ve üzerine yumurtalı harçtan sürün. Kalan 1 adet yufkayı 4 eşit üçgen parçaya kesin. 2 parçasını büzerek kalıba yerleştirin ve üzerine yumurtalı harçtan sürüp, kabaklı karışımı yerleştirin. Kalan 2 parça yufkayı büzerek yerleştirip, üzerine yumurtalı karışımdan sürün ve peynirli harcı yayın. Kenarlardan sarkan yufkaları büzerek ortada birleştirin. Üzerine kalan yumurtalı karışımı gezdirip, kenara ayırdığınız kaşar peynirini serpin. Ortasına 1 adet kabağı dilimleyip dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35-40 dakika pişirin.