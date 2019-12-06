Kilis Pie tarifi: Kilis Pie nasıl yapılır? İşte detaylar...

Türk mutfağının birbirinden enfes lezzetleri yurtta ve dünyada tüm insanlar tarafında merak edilerek, gerek tarifi gerekse yapılışları yönünden öğrenilmek ve sevdikleriyle paylaşılmak isteniyor. Ülke genelinde dünya mutfaklarını gölgede bırakan lezzetlerin yapılış şekilleri ve tariflerini merak ederek araştırma motorlarında Kilis Pie tarifi nedir ve nasıl yapılır? şeklinde soruların cevaplarını merak ediyor. Peki, Kilis Pie tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte tarif ve detayları...

KİLİS PİE TARİFİ: KİLİS PİE NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

500 gram orta yağlı dana kıyma

2 adet patlıcan

1 adet soğan

1 tatl kaşığı domates salçası

salçası 1 tatlı kaşığı biber salçası

salçası 1/2 çay bardağı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı zeytinyağı

5 adet yeşil biber

2 adet kırmızı biber

2 adet domates

1/2 demet maydanoz

2 diş sarımsak

KİLİS TAVA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Soğanı yemeklik doğrayın, maydanozu incecik kıyın, sarımsakları ezin, domatesin çekirdekli kısmını atıp sadece eti kısmını minik minik doğrayın. 1 kırmızı biber ve 3 yeşil biberi çok minik parçalar olacak şekilde kesin.

Kıymayı derin bir kaba alarak. Önce sadece baharatları ekleyin ve 5-6 dakika kadar yoğurun.

Doğradığınız tüm sebzeleri ve salçayı ekleyerek 5 dakika daha yoğurun.

Yoğrulmuş kıymayı streçleyip 1 saat kadar buzdolabında dinlendirin.

Fırını 180 derecede ısıtarak.

Patlıcanları soyup, ince ve uzun olarak dilimleyin. Bir tepsinin veya borcamın dip kısmını yağlayarak üzerine uzun şekilde dilimlenmiş patlıcanları sıralayın. Patlıcanların üzerine az şekilde tuz ekleyin.

üzerine uzun şekilde dilimlenmiş patlıcanları sıralayın. Patlıcanların üzerine az şekilde tuz ekleyin. Dinlenmiş kıymayı patlıcanların üzerine düzgün olarak yayın.

Kıymanın üzerine biber ve domateslerle süsleyin

En son da 1 tatlı kaşığı salça ile 1/2 bardak sıcak suyu yemeğin üzerinde dolaştırın. Isıttığınız fırında 30 dakika kadar pişirin.