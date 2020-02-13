Misafirlerinize ikram edecek, sofranızı şenlendirecek bir ara sıcak arıyorsanız mercimek köftesi tam size göre. En kalabalık misafirleri bile doyuran mercimek köftesi içerisinde bulundurduğu mercimek ve bulgur nedeniyle protein deposu. Beş, on dakikanızı ayırıp kolayca hazırlayabileceğiniz mercimek köftesi tarifi misafirlerinizden tam puan alacak. Ziyafet sofralarının, çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden mercimek köftesi görüntüsüyle gözlerinize, lezzetiyle midenize bayram ettirecek. Tam ölçülü mercimek köftesi nasıl yapılır? Pratik mercimek köftesi tarifi…

MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ MALZEMELERİ

3 su bardağı su (yoğururken gerek duyulursa artırılabilir)

1 su bardağı kırmızı mercimek

1.5 su bardağı kısırlık bulgur

5 yemek kaşığı sıvıyağ

1 adet kuru soğan

5 adet taze soğan

1 demet maydanoz

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım limon suyu

Pul biber

Karabiber

Kimyon

Tuz

MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ HAZIRLANIŞI

Mercimekleri yıkayın, suyla birlikte yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra üzerine kısırlık bulguru ekleyin, tencerenin ağzını kapatın ve suyunu çekene kadar bekletin. Ayrı bir tavaya yağı alın, incecik kıyılmış soğan ve salçaları tavada kavurun ve karışımın içine ekleyin. Malzemelerle özdeşleşmiş karışımı ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Soğuyan harcı iyice yoğurun. En son limon suyu, baharatlar ve ince kıyılmış maydanozu da ekleyerek harcı malzemeler özdeşleşene kadar yoğurun. Güzelce yoğurduğunuz mercimek köftesine istediğiniz şekli verip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ PÜF NOKTALARI

Mercimek ve su oranını iyi ayarlamanız gerekiyor. Mercimekler ne çok yumuşacık olacak ne de çok sert olacak.

Harcın iyice soğuması gerekiyor. Limon suyunu eklediğinizde harç sıcak olursa mercimek köftesi acı bir tat alabilir.

MERCİMEK KÖFTESİ SUNUM ÖNERİSİ

Hazırladığınız köfteleri kıvırcık ve yeşilliklerle servis edebilirsiniz.

MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ KAÇ KALORİDİR?

1 porsiyon mercimek köftesi ortalama 3-4 adettir ve ortalama 62.5 kalori içermektedir. Ayrıca; 4.3 gram protein, 2.1 gram yağ ve 7.1 gram karbonhidrat içermektedir.