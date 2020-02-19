Mükemmel rengi ve kıvamıyla ayva reçeli tarifi: Ayva reçeli nasıl yapılır?

Türk kahvaltı kültürünün vazgeçilmezlerinden olan reçellere kahvaltı sofralarındaki yerini koruyor. Çilekten vişneye, vişneden kayısıya, kayısıdan incire kadar birçok çeşit sebze ve meyveden yapılan reçeller sofralarımızı süslemeye devam ediyor. Ayva, şeker, su ve çubuk tarçın gibi malzemelerle kolaylıkla hazırlayabileceğiniz ayva reçeli tarifi kahvaltı sofralarınızdan hiç eksik olmayacak. Sıcacık ekmeğin arasına lezzet katan ayva reçeli tarifi aileniz tarafından çok beğenilecek. Ayva reçeli tarifi: Ayva reçeli nasıl yapılır?
AYVA REÇELİ TARİFİ MALZEMELERİ
AYVA REÇELİ TARİFİ HAZIRLANIŞI
AYVA REÇELİ KAÇ KALORİDİR?
Ayva reçeli kaç kalori, 100 gramında 139 kcal vardır. Aynı zamanda bir tatlı kaşığı ayva reçelinde 11 kcal vardır. Ayva reçeli, meyve ile yapılsa da hem meyvenin şekerinden hem de eklenen şekerden dolayı şeker içeriği yüksek bir besindir. Bu yüzden özellikle kilo kontrolü sağlamak isteyen ve şeker hastalarının tüketmemeye özen göstermesi gerekir.