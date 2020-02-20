Mükemmel rengi ve kıvamıyla ayva reçeli tarifi: Evde ayva reçeli nasıl yapılır?

Türk kahvaltı kültürünün vazgeçilmezlerinden olan reçellere kahvaltı sofralarındaki yerini koruyor. Çilekten vişneye, vişneden kayısıya, kayısıdan incire kadar birçok çeşit sebze ve meyveden yapılan reçeller sofralarımızı süslemeye devam ediyor. Ayva, şeker, su ve çubuk tarçın gibi malzemelerle kolaylıkla hazırlayabileceğiniz ayva reçeli tarifi kahvaltı sofralarınızdan hiç eksik olmayacak. Sıcacık ekmeğin arasına lezzet katan ayva reçeli tarifi aileniz tarafından çok beğenilecek. Ayva reçeli tarifi: Ayva reçeli nasıl yapılır?

AYVA REÇELİ TARİFİ MALZEMELERİ

1.5 kg ayva

1 kg şeker

2 su bardağı su

Yarım limon suyu

7-8 adet karanfil

1 çubuk tarçın

Ayva çekirdekleri

AYVA REÇELİ TARİFİ HAZIRLANIŞI

Ayvaların kabuğunu soyun. Ayvaları küçük küçük doğrayın. Yarım limon suyuna su ekleyin ve kestiğiniz ayva parçalarını bu suda bekletin. Limonlu su ayvaların kararmasını önleyecektir. Geniş bir tencereye suyu ve şekeri alın. Şeker eridikten sonra ayva parçalarını tencereye ekleyin. Tencereye karanfil ve çubuk tarçını alın. Son olarak ayva çekirdeklerini tencereye ekleyin ve reçeli kaynamaya bırakın. Reçel kıvam aldıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın. İlk sıcağı çıkan reçeli cam kavanozlara alın. Reçeliniz hazır. Afiyet olsun…

AYVA REÇELİ KAÇ KALORİDİR?

Ayva reçeli kaç kalori, 100 gramında 139 kcal vardır. Aynı zamanda bir tatlı kaşığı ayva reçelinde 11 kcal vardır. Ayva reçeli, meyve ile yapılsa da hem meyvenin şekerinden hem de eklenen şekerden dolayı şeker içeriği yüksek bir besindir. Bu yüzden özellikle kilo kontrolü sağlamak isteyen ve şeker hastalarının tüketmemeye özen göstermesi gerekir.