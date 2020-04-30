Beşamel sos tarifi: Beşamel sos nasıl yapılır?

Bir beşamel sos veya beyaz sos, daha çok Fransız mutfağının temelini oluşturan klasik Fransız "anne soslarından" biridir. Beşamel sos, belki de ev aşçıları için en yaygın kullanılan soslardan biridir ve bu nedenle de beşamel sos tarifi vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaktadır. Sosis yemeklerinin yanı sıra en pişmiş makarna ve peynir tariflerinin omurgasını beşamel sos oluşturur ve hatta tuzlu sufle haline getirilerek servis edilebilir. Peki, beşamel sos nasıl yapılır? İşte, lezzetli ve kolay bir beşamel sos tarifi…

BEŞAMEL SOS TARİFİ

Pişmiş bir yemeğe kremsi bir doku ve lüks bir ipek görünüş katmak istediğinizde, un ile kalınlaştırılmış bu hızlı ve basit beşamel sosu yardımınıza koşacaktır. Aşağıda iki farklı beşamel sos tarifi bulunmaktadır. Karıştırın ve kısa sürede arzuladığınız kremaya ulaşın!

4 KİŞİLİK BEŞAMEL SOS MALZEMELERİ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

1/2 adet küçük boy kuru soğan

2 adet karanfil

1/4 adet defne yaprağı

1/4 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı taze çekilmiş renkli tane karabiber

Bu malzemelerle yapacağınız beşamel sos 4 kişilik olacaktır.

BEŞAMEL SOS NASIL YAPILIR?

Beşamel sos yapımında kullanacağınız süte aromatik bir tat katacak kuru soğan üzerine bıçakla bir çentik atıp defne yaprağını içine gömün. İki yanına birer adet karanfil saplayın. Soğuk sütü sos tenceresine alın. Aromatik kuru soğan ilavesiyle kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Süt ısındığında soğanı alıp ılınması için bir kenarda bekletin. Tereyağını ayrı bir tavada kısık ateşte eritin. Yağ eridiğinde unu katıp kavurmaya başlayın. Hafif bir renk alan una ılık sütü azar azar ekleyip bir çırpma teliyle hızlıca karıştırın. Sütün tamamını katıp karıştırma işlemini topaklanmaması için sürdürdüğünüz sosu, tuz ve taze çekilmiş renkli tane karabiberle tatlandırın. Kısık ateşte karıştırarak koyulaşana kadar pişirdiğiniz sosu ocaktan alın. Arzu ettiğiniz ana yemek yapımında ya da servis aşamasında kullanın.

MALZEMELER:

4 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı

¼ cupall amaçlı un

2½ su bardağı süt

Çay kaşığı hindistan cevizi

1 su bardağı rendelenmiş provolon peyniri

½ kaplanmış Parmesan peyniri

Tuz ve biber

Çay saati için sütlü irmik tarifi: Lezzetli sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır?

ALTERNATİF BEŞAMEL SOS TARİFİ

Yanan orta ateşe konulan orta boy tencerede tereyağını eritin. Unu ekleyin ve unu açık kahverengiye dönene ve ceviz kokusu verene kadar sürekli çırpın.

Sütü yavaşça çırpın, ancak duraksamadan sürekli çırpın. Sütün tamamı eklendikten sonra, hindistancevizi çırpın ve karışımınızı kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra, sürekli çırparak 2 dakika pişirin.

Isıdan çıkarın ve rendelenmiş provolona bir kerede bir avuç ekleyin, eriyene kadar karıştırın. Parmesan peynirini karıştırın ve tuz ve karabiber ekleyin.

Kefirin faydaları: Şifalı içecek Kefir nedir ve hangi hastalığa iyi gelir?

TARİF NOTLARI:

Beslenme değerleri bir porsiyona aittir.

Beşamel, iyi bir sosun olması gerektiği gibi kullandığınız yemeğe yapışarak onu kavrar. Bir Beşamel sos yapmanın ilk adımı, koyulaşana kadar un ve yağ karışımı oluşturmaktır.

BEŞEMAL SOSU FAYDALI MI?

Beşamel sosunda tereyağı veya yağ bulunur. Ayrıca ağır krema veya tam yağlı süt içerir. Temelde tereyağı / yağ, krema ve peynir yoğun karbonhidrat içermektedir. Bu nedenle çok fazla beşamel sos yemek kötü. Ancak, gerçekten seviyorsanız, peyniri az tutun ve az yağlı süt ve zeytinyağı ile yapmayı deneyin. Beşemal sosu makarna ile tüketecekseniz, ıspanak eklemek ve beşamel sosu biraz brokoli ve mantarla pişirmek yemeklerinizi besin değeri açısından dengeli hale getirir!

Kalburabastı tarifi: Lezzetli kalburabastı nasıl yapılır ve hangi malzemeler gereklidir?